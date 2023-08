Drie West-Vlaamse Delhaize-vestigingen hebben zelfstandige overnemer beet: Izegem, Knokke en Ieper

De filialen van Delhaize in Knokke, Izegem en Ieper zijn door een zelfstandig ondernemer overgenomen. De komende weken worden de supermarkten omgevormd tot zelfstandige Delhaize-vestigingen, de heropening is voorzien in de loop van oktober en november. “Dit is een belangrijke stap voor onze medewerkers van de betrokken supermarkten, de nieuwe zelfstandige filiaalhouders, onze leveranciers én klanten”, klinkt het bij Delhaize.

Op vandaag zijn vijftien supermarkten van Delhaize in eigen beheer door zelfstandige ondernemers overgenomen. Daar horen ook drie West-Vlaamse vestigingen bij: Ieper, Knokke en Izegem.

Begin maart kondigde de keten aan dat het alle winkels in eigen beheer bij zelfstandigen wil onderbrengen. Nieuws dat insloeg als een bom en in een lange stakingsgolf resulteerde.

“Bij de overgang behouden alle medewerkers hun tewerkstelling en huidige loon- en arbeidsvoorwaarden”, benadrukt Delhaize nu nogmaals. “Dit zullen we via een bevestigingsbrief ook schriftelijk bevestigen aan elke individuele medewerker. Die zal ondertekend zijn door zowel Delhaize als de zelfstandige overnemer.”

1.500 euro transitiepremie

Ook alle andere eerder besproken maatregelen blijven gelden. “Elke winkelmedewerker krijgt een transitiepremie van 1.500 euro, die per jaar anciënniteit met 100 euro verhoogd wordt. Wie tijdskrediet heeft, behoudt de huidige premies. Delhaize zal in de toekomst het verschil bijpassen voor de sector- en de bedrijfspremie.”

“Resterende overuren worden standaard mee overgenomen en kunnen op verzoek van de medewerker uitbetaald worden op het moment van de overgang.”

Er worden ook garanties gegeven met betrekking tot progressieve werkhervatting en medische restricties, klinkt het. “We bevestigen ook nogmaals dat er voor alle 128 supermarkten een overnemer zal gevonden worden. Tot dan blijven ze in eigen beheer. Deze garantie geldt tot tenminste eind 2028.”

Overal minstens één kandidaat-overnemer

Voor alle Delhaize-supermarkten in eigen beheer zou minstens één kandidaat-overnemer zijn, voor negentig procent zelfs twee, stelt de hoofdzetel. “De komende maanden plannen we regelmatig nieuwe aankondigingen over bijkomende supermarkten die de transitie zullen maken.”

In Ieper neemt Annelies Himpens het roer over, in Izegem gaat het over Bjorn Hongena en in Knokke gaat Kris Bonne van start.