Drie musketiers Cédric Jacques, Ben Pannekoucke en Thomas Evrard lanceren Charmer: “Standaard van fotografie en videografie verhogen”

Cédric Jacques, Ben Pannekoucke en Thomas Evrard zijn drie creatieve breinen op het vlak van foto- en videografie. Nu bundelen ze hun krachten tot Charmer. “We combineren dit nog met onze eigen onderneming”, benadrukt Ben.

De drie musketiers zoals ze zichzelf noemen kennen elkaar goed en hebben elk al hun eigen onderneming. Ben is videograaf bij Prente Media. “In augustus zal het drie jaar zijn dat ik hier zaakvoerder van ben”, vertelt Ben (26), die opgroeide in Ieper en intussen in Gent woont.

“Thomas (25) die afkomstig is uit Mesen en intussen in Passendale woont is reeds twee jaar actief als zelfstandig fotograaf bij Jouw Huisfotograaf. Ten derde is er Cédric (40) uit Ieper die sinds drie jaar met Take 07 gespecialiseerd is in FPV- (first person view, red.) en dronevideo’s.”

Eigen specialisatie

Ze leerden elkaar de voorbije jaren kennen door gemeenschappelijke projecten. “Het gebeurt dat iemand extra helpende handen nodig heeft en we zijn bovendien actief in dezelfde sectoren: vastgoed, interieur en architectuur. We besloten om de koppen bij elkaar te steken en een duurzame samenwerking op te bouwen. Elk heeft zijn eigen specialisatie, maar we hebben wel dezelfde interessevelden en expertise. Zo kwam Charmer wat verwijst naar charme tot stand. Onze gedachte is dat we samen sterker staan, want de digitale wereld evolueert enorm snel.”

Luxevastgoed

Het is de bedoeling dat ze Charmer combineren met hun eigen onderneming. “Ik denk dat we onze tijd ongeveer 50-50 zullen verdelen. We hebben wel noties van wat de anderen doen, maar we kunnen vooral heel veel bijleren. We zitten vaak samen en intussen zijn er al enkele projecten op til. Zo werken we onder andere al voor vastgoedkantoren in Ieper, Kortrijk, Waregem en Gent. West- en Oost-Vlaanderen zijn dan ook de provincies waar we actief in zullen zijn, met de focus op luxevastgoed en high-end interieurs.” Met Charmer willen ze maatwerk leveren. “Zelf heb ik intussen een Red Komodo Camera ter beschikking, dat is het neusje van de zalm. We willen dan ook hoogwaardige producties afleveren met oog voor detail. Cédric kent alles van drones en is zelfs drone-instructeur. Hij heeft veel mooie referenties, zo werkte hij voor onder meer Blind Gekocht. Ook Thomas levert fantastisch werk. Zijn oog voor lijnen en details zorgt ervoor dat hij de gedachten van architecten en vastgoedprofessionals kan vangen in foto’s. Wij blijven ons constant bijscholen en willen de standaard van interieurfoto en videografie verhogen”, aldus nog Ben. (API)