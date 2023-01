Drie genomineerden voor Persoonlijkheid van het Jaar bekend in Roeselare, lifetime achievement voor Freddy Maertens

De 26se Roeselare Awards vinden op 28 januari plaats in het Fabriekspand. Naast de uitreiking van negen Awards en culinaire verwennerij is er naar goede gewoonte veel aandacht voor het show- en dansgedeelte. En dit jaar zijn het allemaal Roeselaarse artiesten die hiervoor instaan.

De komieken van Elkoverans zorgen voor een ludieke verwelkoming, de Roeselaarse zangeres Majé en dansgroep Induce zorgen voor gesmaakte optredens terwijl de Roeselaarse coverband De Toâpe Geraapte de party zal laten losbarsten. Na hun live optreden houdt het jonge Roeselaarse DJ-talent B’EDITH de mensen beslist op de dansvloer.

“Het is inderdaad de allereerste keer dat we voor het showgedeelte kiezen voor 100% Roeselaars talent”, knikt Awards-lid Serge Gobin die instaat voor de animatie. “Dat kan natuurlijk niet iedere keer lukken maar nu dus wel en dat stemt ons allemaal gelukkig.”

“Na 26 jaar zijn de Awards nog steeds het feest van Roeselare en alive and kicking”

“Wat ons ook zeer gelukkig maakt, is het feit dat er op de Awards veel jonge mensen aanwezig zijn en we op die manier een goede mix krijgen van jong en minder jonge mensen die in zijn voor huldigingen, leuke babbels en vooral om eens een leuk feestje te bouwen”, neemt Guillaume Jacques van Moonshot over die dit jaar het Awardscomité heeft vervoegd. “Dit bewijst dat de Awards na 26 jaar nog helemaal ‘alive and kicking’ zijn en dat willen we nog heel lang zo houden. Het is en blijft hét Roeselaarse feest van het jaar.”

“Ook de kaartenverkoop doet het alweer uitstekend. We klokken nu al af op bijna 500 kaarten en de kaartenverkoop loopt nog tot 23 januari. We mikken op iets meer dan 700 gasten in het Fabriekspand die we naar goede gewoonte uitstekend zullen verwennen”, lacht Awards-lid Kris Dewitte.

De genomineerden

Voor de Award Persoonlijkheid van het jaar komen volgende drie kandidaten nog in aanmerking: Team Zorgcentrum na seksueel geweld, Team nachtopvang Het PosThuis en Vox Musica. Wielerkampioen Freddy Maertens ontvangt een Lifetime Achievement Award. In de categorie Beleving zijn er volgende genomineerden: Viva Vaart, Pruiken Nathalie, Lumineuze nachten /Urban Mapping, K Trolle en Barlaban. Dienst Communicatie Stad Roeselare, Marker, Anam Cara, Lumineuze nachten / Urban Mapping en Roelevard komen in aanmerking voor de award Communicatie terwijl Fysik/Groepspraktijk Dermatologie, Hippocrates, Buro Eyckmans en Hannibal in aanmerking komen voor de award Nieuwbouw. In de categorie Renovatie gaat het tussen The Skin Company, Infraligne, Tallore en Besjamel. Alertis, Bo-Solutions, Hexagon, ACD en Verstraete.team maken kans op de award Bedrijf van het jaar en voor Handelaar van het jaar zijn dat Dicasa, Mamado, The Skin Company of Boury. Voor de Starter van het jaar gaat het tussen Mact, Grab a Chair, Kruisraket of dLO Construct.

De winnaars krijgen een kunstwerk van Isidoor Goddeeris en een exclusieve verzorging van Argenteuil, Spa & Wellness.