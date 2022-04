Drie dagen sfeer en winkelplezier tijdens Nieuwpoort Shopping Vibes

Van vrijdag 29 april tot en met zondag 1 mei is het genieten geblazen tijdens het unieke evenement Nieuwpoort Shopping Vibes. De stad en de vele handelaars verrassen met tal van leuke extra’s en een origineel randprogramma. Geena Lisa en Eline De Munck zijn de gezichten van het shoppingweekend. Tijdens het evenement lanceert de stad ook de Nieuwpoortse Cadeaubon.

Met Nieuwpoort Shopping Vibes trakteert de stad Nieuwpoort je in Nieuwpoort-Bad op een sfeervol themaweekend boordevol winkelplezier

“Er nemen meer dan 70 handelszaken deel. Op deze ‘Shop Spots’ kun je heel wat mooie kortingen scoren of word je verwend met opvallende gadgets of proevertjes. Zo stimuleert de stad inwoners en bezoekers om onze Nieuwpoortse handelaars te bezoeken en hun aanbod te ontdekken. Met dit sfeervolle weekend krijgt het economisch veld tegelijk een frisse lenteboost”, verklaart schepen van Toerisme en Lokale Economie Ann Gheeraert (CD&V).

Het BV-duo Geena Lisa en Eline De Munck vormt het uithangbord van Nieuwpoort Shopping Vibes. De twee dames gingen eerder op stap in Nieuwpoort en lieten 12 van hun favoriete items achter in enkele etalages. Ga op zoek naar deze items en win een Nieuwpoort Shopping Break ter waarde van 500 euro. Geena en Eline maken de gelukkige winnaar van deze bijzondere etalagezoektocht bekend op zondag 1 mei 2022 om 17.30 uur.

Vibe spots

Drie kernpunten op de badplaats worden ingericht als ‘Vibe Spots’. Dit zijn het Hendrikaplein, de Lombardsijdestraat ter hoogte van het kunstwerk Searching for Utopia en het Leopoldplein met het aanpalende stuk van de Zeedijk erbij. Hier kan men even uitblazen van al dat shoppen. Een veelzijdig programma van muziek, enkele eetstandjes en straatartiesten zorgt voor een leuke afwisseling.

Zo is het op zaterdag 30 april uitkijken naar de komst van 2Fabiola om 18.30 uur met aansluitend een dj-set door Pat Krimson. Op zondag 1 mei komen Geena Lisa en Eline De Munck tussen 13 en 17 uur langs in de Shop Spots. Vooraf, om 11 uur, zorgen Geena & The Lisa’s voor een muzikale opwarmer op het Hendrikaplein.

Nieuwpoort Shopping Vibes start op vrijdag 29 april om 16 uur en eindigt op zondag 1 mei om 18 uur. Het volledige programma ontdek je op www.visit-nieuwpoort.be/beleef/nieuwpoort-shopping-vibes. De folder is verkrijgbaar bij de Dienst Toerisme.

Nieuwpoortse Cadeaubon

Tijdens Nieuwpoort Shopping Vibes lanceert de stad de Nieuwpoortse Cadeaubon.

“Met de Nieuwpoortse Cadeaubon zorgen we voor een eigentijdse en unieke geschenkmogelijkheid. Je kunt met deze cadeaupas terecht bij meer dan 100 lokale ondernemingen uit diverse sectoren. De ontvanger van de Cadeaubon kan het saldo in één keer spenderen of over verschillende aankopen én handelaars spreiden”, licht burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) het principe van de bon toe.

De Nieuwpoortse Cadeaubon kun je vanaf vrijdag 29 april kopen bij de Dienst Toerisme. Je hebt de keuze uit twee leuke cadeauverpakkingen. De Nieuwpoortse Cadeaubon is ook online te verkrijgen via www.ikkoopinnieuwpoort.be.

Om de lancering van de Nieuwpoortse Cadeaubon in de verf te zetten, krijg je 10 procent extra waarde bij aankoop van een Nieuwpoortse Cadeaubon tijdens Nieuwpoort Shopping Vibes. (PG)