Door werken aan centrumbrug: vanaf 8 april staan alle marktkramers opnieuw op de Grote Markt

De op til staande werken aan de centrumbrug zorgen ervoor dat marktkramers de Korenmarkt niet meer kunnen gebruiken. “We verhuizen opnieuw naar de Grote Markt; via een nieuw plan kunnen we onze 40 standhouders een plaatsje geven”, zegt marktleider Kris Vandenberghe. De nieuwe regeling gaat in in het paasweekend.

Het is eigenlijk wat terugkeren naar de situatie van jaren geleden. Bij de heraanleg van de Grote Markt in 2010 week men al even uit naar de Korenmarkt en de Melkmarkt. Eens de heraanleg een feit was, werden de marktkramers gespreid over de Grote Markt en de Korenmarkt. “Door de werken aan de centrumbrug zal de Korenmarkt niet vrij zijn, dus moesten we een oplossing zoeken”, zegt Sandra Verbrugghe, deskundige lokale economie. “Een andere optie was uitwijken naar de brandweerparking, iets wat we nu al doen wanneer de Grote Markt ingenomen wordt voor een of ander evenement. Dit jaar zal dat nog het geval zijn op zaterdag 17 juni met de Batjes, een week later in functie van het BK Wielrennen, op 8 juli voor Vlaanderen Feest en op 2 en 9 september voor de kermis.”

Positief aanpakken

Maar de marktkramers zijn verheugd dat ze niet voor een jaar naar de brandweerparking worden verwezen. “Niet enkel voor de standhouders zelf, maar ook voor de horeca is dat een goede zaak”, zegt marktleider Kris Vandenberghe die ook iedereen persoonlijk ging aanspreken. Met z’n allen is men bereid om dit positief aan te pakken. Ik heb er zelf eerlijk gezegd wat slapeloze nachten van gehad, maar we hebben de puzzel uiteindelijk kunnen leggen.”

Paaszaterdag

De mensen die nu al op de Grote Markt stonden, behouden hun plaats. “We breiden opnieuw uit van drie naar vier rijen, de doorgangen worden ook weer wat smaller. Om iedereen een plaatsje te kunnen bieden, staan er ook kramen op het pleintje voor de bieb. Het zijn dus de marktkramers van de Korenmarkt die straks in de rij het dichtst bij de cafés en op het pleintje voor de bieb hun stekje zullen innemen. Zowel van de marktkramers, de stad Izegem, de stadsdiensten, de politie en de brandweer kregen we de volle medewerking.”

De nieuwe situatie gaat in op paaszaterdag 8 april; op die dag zal er ook een paashaas over de markt huppelen. Ook de marktbus blijft nog uitrijden, op de verschillende op- en afstapplaatsen verspreid over alle deelgemeenten van Izegem kun je op vaste tijdstippen je trip naar de markt maken. April is ook de maand van de markt, daarvoor zijn er ook allerlei acties.