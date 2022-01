Door stijgende energieprijzen zijn het gouden tijden voor kachelverkopers

Dat de energieprijzen de pan uit swingen, merken mensen niet alleen aan hun energiefactuur, maar is ook merkbaar in het Oostrozebeekse straatbeeld. Het volstaat om even door een wijk te rijden en je merkt her en der stapeltjes brandhout op. Steeds meer mensen grijpen terug naar een houtkachel. Christiaan Ampe (65) uit de Ingelmunstersteenweg is met zijn 35 jaar ervaring een man die alles weet over verwarmingsinstallaties en onderhoud van kachels en schoorstenen.

“De peperdure energierekeningen hebben de mensen aan het zoeken gezet”, zegt Christiaan. “Allen zijn ze op zoek naar een goedkope bijverwarming nu stoken met gas of elektriciteit haast niet meer betaalbaar is. Voor velen ligt de oplossing voor de hand. In veel woningen staat nog wel ergens in een kamer een afgedankte hout- of kolenkachel die al jaren niet meer gebruikt werd. Die kacheltjes worden vanonder het stof gehaald en weer naar de woonkamer gebracht.”

“Door de vele jaren stilstand wordt de kachelverkoper erbij gehaald voor een nazicht en de nodige herstellingen.”

Schoorsteen vegen

“Maar daarmee is de kous niet af. Door het jarenlange niet gebruiken van de schoorsteen hebben zich vaak kraaien genesteld in de schoorsteen en die nesten moeten eruit om een goed functioneren van de kachel mogelijk te maken. Dat betekent dat ook de schoorsteenveger moet langskomen.”

“Van brandhout is er meestal nog een overschotje voorhanden en dat komt nu heel goed van pas als goedkope verwarming. Door het opstarten van al die hout- of kolenkachels is de verkoop van brandhout en kolen opeens de lucht ingeschoten. De meeste brandhoutverkopers die ik ken, zitten nu al door hun hele wintervoorraad heen.”

“Wie nog een kolenkachel heeft, schakelt prompt over op steenkool, ook al wordt gefluisterd dat dit niet goed zou zijn voor het milieu. Vergeet niet dat alhoewel de antracietkolen ook duur zijn de calorische waarde van kolen twee keer hoger ligt dan die van gas. Wat betekent dat kolen veel meer warmte produceren dan gas en er dus minder van nodig zijn. Met 1.500 kg kolen komt men makkelijk een harde winter door.”

“Of ook jonge gezinnen die stap zetten naar hout- of kolenverwarming? Ik geef toe dat vooral oudere gezinnen teruggrijpen naar hout of kolen, maar ook jonge gezinnen die krap bij kas zitten, zien kolen of hout best zitten als ze hun huisje maar warm krijgen. Het stof nemen ze er maar al te graag bij. Wel is het zo dat nieuwe kolenkachels vanaf 1 januari 2022 niet meer mogen geplaatst worden. Alleen een combiné van kolen en hout kan nog.”

Kachels herstellen

“Het is haast niet te geloven hoeveel steenkool ik nu al aan huis geleverd heb. Ik ben verplicht om mijn voorraad geregeld aan te vullen om aan de vraag te voldoen. Momenteel heb ik de handen vol met het herstellen van oude kachels. Het gebruik van kachels is niet langer ouderwets, maar eerder hip en vooral goed voor de portemonnee. Het ziet er naar uit dat de goeie oude tijd stilaan terugkeert”, besluit een tevreden schoorsteenveger.

