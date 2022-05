Dominique Dulst sluit na 46 jaar meubelzaak Top Center

Meubelzaak Top Center stopt in september en is begonnen aan een uitverkoop. Zaakvoerder Dominique Dulst (56) is de derde generatie die de zaak uitbaat. Het bedrijf bestaat al 46 jaar en is bekend in de ruime regio. Dominique heeft geen opvolging en besloot zijn zaak te verkopen aan een investeerder. “Dit was een mooie opportuniteit. We zijn 7 dagen op 7 geopend, de riem mag er nu wel eens af.”

Het pand van Top Center langs de Torhoutsesteenweg werd verkocht. Er komt een vestiging van Juntoo in. Zo komt na 46 jaar een einde aan het verhaal van de meubelzaak. “Mijn zoon is 27 jaar en actief in de IT-business. Hij heeft geen ambitie om de zaak verder te zetten. Eerlijk gezegd is dat misschien ook beter voor mij. Mijn vader is 84 jaar en loopt hier nog altijd 7 dagen op 7 rond. Als mijn zoon de zaak zou overgenomen hebben, blijf je er altijd wel een beetje mee verweven”, vertelt Dominique.

Mooie tijd

Top Center is destijds gestart als een schrijnwerkerij in Leke. “Later is de zaak geëvolueerd naar meubelzaak. We zaten eerst op de Nieuwpoortsesteenweg en zijn dan hier beginnen bouwen in 1976. Ik ben ondertussen al 37 jaar actief in de zaak. Ik ging eigenlijk beginnen werken op een boorplatform, maar mijn vader vroeg me om dat nog even uit te stellen en mee te helpen in de zaak. Ik ben hier nooit meer weggegaan. Ik heb daar zeker geen spijt van. Zoals in elke zaak zijn er goede en slechte momenten geweest. De meubelbranche is wel een leuke sector. Ik heb zeven jaar de leveringen gedaan. Je zit op 6 tot 7 verschillende plaatsen op een dag en in die tijd kreeg je nog drinkgeld. Al bij al was dat een mooie tijd.”

Personeel

Op zijn 56ste gaat Dominique zeker nog niet met pensioen. “Eigenlijk komt de verkoop iets te vroeg, maar de opportuniteit deed zich nu voor en misschien passeert de trein geen tweede keer. Het is ook steeds moeilijker om geschikt personeel te vinden en in de huidige conjunctuur zal de sector het nog zeer moeilijk krijgen. Eenzelfde meubel kost nu een pak meer dan een jaar geleden omdat de grondstoffen duurder zijn geworden. Dat allemaal samen deed me beslissen om ervoor te gaan.”

Er werken hier zeven mensen in de winkel. “De meeste hebben ondertussen al een andere job op het oog. Ik heb daarbij ook wat geholpen. Andere mensen hebben een profiel waarmee ze overal aan de slag kunnen. Ikzelf zal waarschijnlijk ook in de meubelindustrie blijven. Ik kan misschien beurzen bezoeken en onderhandelen over prijzen. Ik heb hier zeker nog werk tot eind dit jaar en daarna zie ik wel. Sowieso wil ik het iets rustiger aan doen. Wij zijn als een van de weinige zaken 7 dagen op 7 geopend. Het is nu genoeg geweest. Ik wil iets meer genieten van het leven, maar ik zal nog moeten uitzoeken hoe dat moet. (lacht) Als ik nu een dag thuis ben, weet ik niet wat gedaan, ik ben het niet gewoon. Ik zou ook graag weer wat reizen. Sinds de start van corona heb ik niet meer gereisd, normaal ga ik altijd skiën, maar door de personeelsproblemen ben ik niet meer weggeraakt.”

Uitverkoop

De uitverkoop is nu gestart met een korting van 25 procent. “Tegen september moet de hele zaak leeg zijn. We waren niet echt voorbereid op de stopzetting waardoor het magazijn nog vol staat. Er moet dus nog veel verkocht raken.” (LB)