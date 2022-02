Dit zijn de genomineerden voor de Roeselare Awards 2021

Normaal zou de 25ste editie van de Roeselare Awards afgelopen zaterdag gevierd worden, maar door de huidige omstandigheden kon dat nog niet volop. Uitstel is geen afstel en dus zal de jubileumeditie iets later gevierd worden. Ondertussen zijn de genomineerden wel al bekend.

De Award Persoonlijkheid wordt toegekend aan die Roeselaarse persoon of vereniging die Roeselare het voorbije jaar (2021) extra in the picture bracht. De persoonlijkheid kan zich laten kenmerken op verschillende domeinen: inspirerend, vermogen, daadkracht, authenticiteit, sportieve prestaties, ondernemingsdrang, maatschappelijke toewijding enz. Door zijn/haar uitzonderlijke prestaties in één of meerdere van die domeinen bracht hij/zij de stad mede uitzonderlijk in het voetlicht.

Ook dit jaar kon iedereen een kandidaat of vereniging nomineren of zichzelf kandidaat stellen voor de Award Persoonlijkheid van het jaar. Het Awards-comité selecteert op basis van de voordrachten door de Comité-leden, binnengekomen inzendingen en de bijhorende motivaties 10 genomineerden. Via een online- (Facebook, website) en printpoll (De Zondag, De Weekbode) worden van 1 februari februari tot en met 28 februari de 10 genomineerden tot 3 slotgenomineerden herleid. Men kan maximaal 3 keer een stem uitbrengen: via Facebook/Website, via De Zondag en via de Weekbode.

Op het gala wordt de uiteindelijke winnaar uit de 3 slotgenomineerden door de aanwezigen via een stemming verkozen.

De genomineerden zijn:

· Vrijwilligers vaccinatiecentrum Roeselare

· Dr. Stig Walravens, werkt als spoedarts voor Artsen Zonder in Afghanistan

· Alexander Doom: Olympiër, verpulverde in 2021 persoonlijk en nationaal record.

· Chris Mullie, Barias, ondernemer van het jaar

· Onze jeugdverenigingen, meer dan ooit een baken voor alle kinderen in 2021

· Bart Seynaeve: 15 jaar marathon mountainbike wedstrijden, mag zich legend noemen

· Mieke Corneillie: via Stofie, Stille Ruimte in AZ Delta. Zij betekent onnoemelijk veel voor (eenzame) patiënten.

· Ronny Verbrugghe: Bremstruik, Mannahuis, helpt echt mensen in nood

· Laury Deleersnyder: werkte in beste restaurants van de wereld, nu leading lady bij La Durée

· Delphine Deceuninck: overwon kanker én zet zich in door Think Pink te organiseren

De andere genomineerden

Award Communicatie

Een vakjury uit de publiciteitswereld koos uit de vele campagnes on- en offline die vorig jaar werden gevoerd. Dit leidde tot volgende nominaties:

Soubry, Trakelweg 87-93, Roeselare

Maselis, Kaaistraat 19, Roeselare

Dagmaat Binnendeuren, Kleine Weg 237, Roeselare

West-Vlaams Tegelhuis, Armoedestraat 15, Roeselare

Anamcara, Mandellaan 508, Roeselare

Award Handelaar van het jaar

De award Handelaar van het Jaar bekroont de handelaar die op zijn/haar niveau opgevallen is in zijn/haar ondernemerschap.

Het kan iemand zijn die motiverend is geweest naar collega’s of klanten, iemand die opvallende inzet heeft vertoond in een van de handelsverenigingen in Roeselare of iemand die Roeselare als handelsstad op een opvallende, positieve wijze in de kijker plaatst.

Volgende handelaars dingen mee naar de felbegeerde Award:

AD Delhaize, Steenstraat 5, Roeselare

Slagerij Didier, Mandellaan 75, Roeselare

Optiek Lunette, Hoogleedsesteenweg 149, Roeselare

Restaurant Petrouska, Stationsplein 4, Roeselare

Kinderkledij Tineke Junior, Noordstraat 51, Roeselare

Award Beleving

Deze award gaat naar een handelszaak in Roeselare die extra inspanningen doet om de beleving in zijn/haar winkel, handelszaak te verhogen of te verbeteren. De beleving kan zowel in de winkel, in de etalage maar ook in de directe omgeving van de handelszaak zijn .

Zijn genomineerd:

‘t Spelgeweld, Noordstraat 41, Roeselare

Föhn, Oude Noordlaan 2A, Roeselare

Prelibum, Pennoenstraat 2, Roeselare

Castard , Brugsesteenweg 292, Roeselare

Wivine, Plaats 5, Roeselare

Award Nieuwbouw van het jaar

Aan de hand van alle aangevraagde bouwvergunningen op het stadhuis Roeselare en de spontane inzendingen heeft een team van onafhankelijke architecten 7 nieuwbouwprojecten weerhouden. Volgende realisaties werden geselecteerd:

Agrotopia/Inagro Oostnieuwkerksesteenweg 132, Roeselare

Ciranova, Onledebeekstraat 9, Roeselare

Kiné Lafaut, Oekensestraat 138, Roeselare

Uitvaartzorg Commeyne , Meensesteenweg 380, Roeselare

100 % light, Krommebeekpark 41, Roeselare

Hanssens Invest, Hof ter Weze 4, Roeselare

Creo, Blekerijstraat 70 , Roeselare

Award Renovatie van het jaar

Aan de hand van alle aangevraagde bouwvergunningen op het stadhuis Roeselare, de binnengekomen dossiers , heeft een team van onafhankelijke architecten 3 renovatieprojecten weerhouden:

3 architecten, Deken De Saegherplein 14, Roeselare

Anamcara, Mandellaan 508, Roeselare

AD Delhaize, Steenstraat 13 A, Roeselare

Award Bedrijf van het jaar

Een vakjury – bestaande uit vertegenwoordigers van Unizo, de Kamer van Koophandel en stad Roeselare – kiest 5 bedrijven die dit jaar met hun activiteiten Roeselare in een breder daglicht hebben geplaatst. Ook de bedrijfseconomische resultaten spelen een rol bij de nominaties.

Volgende bedrijven werden geselecteerd:

Barias, Ter Biest 15, Roeselare

De Wasbeer, Oostnieuwkerksesteenweg 138, Roeselare

House of HR, Beversesteenweg 576, Roeselare

BMW MINI Dejonckheere, Oostnieuwkerksesteenweg 136, Roeselare

Best of Travel, Koestraat 187, Roeselare

Award Starter van het jaar

Op deze editie wordt voor de negende maal een starter bekroond met een Award. Komen in aanmerking, alle startende ondernemingen die niet langer dan 3 jaar actief zijn. Op die manier wil het Awardscomité ook de dynamiek bij deze beginnende ondernemingen extra in de verf zetten.

Volgende starters konden een nominatie in de wacht slepen:

Tallore, Westlaan 202, Roeselare

Urban Mapping Rumbeeksesteenweg 416, Roeselare

Dagmaat, Kleine Weg 237, Roeselare

Loonburo, Izegemseaardeweg 157, Roeselare

‘t Spelgeweld Noordstraat 41, Roeselare