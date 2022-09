Dit jaar geen ijspiste tijdens ‘Winter in Poperinge’

De huidige energiecrisis en de hoge energiekosten vragen dringend om actie. Het stadsbestuur van Poperinge stelt een pakket maatregelen voor om zowel op lange als op korte termijn energie te sparen. Zo sneuvelt de ijspiste tijdens ‘Winter in Poperinge’.

De vzw Ondernemen@Hoppeland besloot dat het energieverbruik van de piste dit jaar niet te verantwoorden valt, daarom zal je ook in Poperinge niet kunnen schaatsen dit najaar. “De vzw en de stad blijven wel inzetten op een gezellige sfeer met ‘Winter in Poperinge’, ook de kerstverlichting verdwijnt niet. Er komt zelfs een volledig nieuw concept, met warm wit licht. De lichtjes worden wel iets minder lang uitgehangen. ’s Avonds doven de lichtjes een uur vroeger en ’s ochtends worden ze niet ingeschakeld”, zegt schepen Ben Desmyter (CD&V).

Openbare verlichting

“De monumentverlichting van het stadhuis en de kerken wordt extra gedoofd. Ook de fonteinen op de Grote Markt worden vroeger uitgeschakeld. Voor de openbare verlichting is de stad in overleg met netbeheerder Fluvius. Nu wordt al een deel van de lichten gedoofd van middernacht tot 5 uur, behalve op vrijdag- en zaterdagnacht. Fluvius bekijkt de mogelijkheden met Poperinge, eventueel kunnen die lichten al een uur vroeger, om 23 uur gedoofd worden”, aldus burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

“De stad zal zowel intern inzetten op sensibilisering bij eigen personeel, als bij verenigingen en andere gebruikers van stadsgebouwen”, klinkt het verder bij het stadsbestuur. “Ook kleine acties, zoals alle computers en schermen ’s avonds uitschakelen, kunnen een grote impact hebben. Investeringen in de verwarming op de Vroonhofsite en een volledige relighting van woonzorgcentrum Huize Proventier en de bibliotheek stonden al op de planning. De werken op de Vroonhofsite en in Huize Proventier zijn al gestart. Ook op de sportzone zet de stad het project met kleine windmolens en dimbare ledverlichting op de sportvelden verder.”

Daarnaast volgt Poperinge de verwarmingsinstallaties in alle stadsgebouwen intensief op. “De temperatuur in alle gebouwen gaat 2 graden omlaag. Bureauruimtes komen zo op 19 graden. Andere ruimtes zoals keukens en printerlokalen worden minder verwarmd. De bezettingsgraad van bepaalde gebouwen en zalen wordt verhoogd, waardoor andere, oudere locaties, eventueel tijdelijk kunnen sluiten.”

Zwembad en sportzone

Ook in het zwembad zakt de temperatuur. “Met een daling van één graad, zowel in als rond het water wordt er energie gespaard, maar blijft het voor bezoekers aangenaam. Ook het water van de douches wordt iets minder warm: 35 graden in plaats van 37,5. Bij sluitingstijd wordt de douchetijd beperkt tot een kwartier. De haardrogers worden uitgeschakeld.”

Verder wordt de onderwaterverlichting enkel nog voor de veiligheid en zichtbaarheid ingeschakeld, niet meer als sfeerverlichting. Ook op de sportzone worden zowel de temperatuur als de verlichting aangepast. Sportzalen zouden in de toekomst tot 16 graden in plaats van 18 graden verwarmd worden en de verlichting op de atletiekpiste dooft om 21 uur.