“Dit is de grot van Ali Baba”: op bezoek bij de grootste carnavalswinkel van West-Vlaanderen

Wanneer je straks weer cowboys, piraten of ridders tijdens een van de vele carnavalsstoeten door de straten van West-Vlaanderen ziet huppelen, weet dan dat de kans huizenhoog is dat de outfits in Menen op de kop getikt zijn. Al bijna veertig jaar is ABC Carnaval dé plek waar feestneuzen aankloppen om de perfecte garderobe te vinden. “De mooiste momenten? Wanneer iemand met een kamerbrede glimlach komt vertellen dat het dankzij ons een topfeestje was.”

De feestartikelen aan de ingang verraden meteen welk seizoen momenteel in het uitstalraam geplaatst is: bakken vol confetti en serpentines plaveien de weg richting schier eindeloze rayons met feestartikelen.

Pruiken in alle maten en vormen, tientallen schreeuwerige (zonne)brillen waarvoor zelfs good old Dame Edna naar de West-Vlaamse grensstad zou bollen, een gangpad dat volledig aan Kamping Kitsch gewijd is en je zo terug in de fluo-nineties katapulteert én genoeg feesthoedjes om elke dag van het jaar een ander exemplaar op je hoofd te posteren.

“Je verkleden in ketchupfles of wortel? Geen probleem, wij helpen je”

Je hebt het al door: ABC Carnaval is het mekka voor wie van het betere verkleedfeestje houdt. En dat al bijna veertig jaar. Ergens begin jaren tachtig goten Frans Noyelle en Greta Claeys de fundamenten van de zaak waarvoor carnavalisten en andere feestneuzen van heinde en verre naar Menen afzakken.

“Toen was dit nog een klein krantenwinkeltje waar ook wat carnavalsattributen verkocht werden”, leggen Nadèche Gryson (45) en Nathalie Dacheux (47) uit. Zij zijn samen met Joeri Deloof (25) het gezicht van de winkel en komen elke dag met een brede glimlach werken, zeggen ze. “Hoe kan het ook anders, in zó’n toffe omgeving. We hebben minstens één keer per dag de slappe lach.”

Klanten uit de Ardennen

De krantenwinkel van Frans en Greta groeide in 1985 uit tot Bazaar Karnaval. “Zij waren zelf fervente carnavalisten, het was het jaarlijkse hoogtepunt in hun uitgaansleven en ze wilden er hun bestaan van maken. Wat hen méér dan gelukt is.”

Vandaag is ABC Carnaval – de naamsverandering werd in 1997 doorgevoerd – dé referentie in de carnavalswereld en doet het een belletje rinkelen bij iedereen die zich graag in veelkleurige en al dan niet foute kleding hijst om feestwaarts te trekken. “Wij hebben álles in huis”, klinkt het stellig. “Van complete pakken over grappige attributen tot alle mogelijke accessoires. Je kan het zo gek niet bedenken of wij hebben het hier wel ergens liggen. Een van onze grootste troeven is ons schier oneindig aanbod.”

© JOKE COUVREUR

De klanten komen uit alle windstreken aangewaaid, zo blijkt. De winkeldeur bevindt zich op letterlijk tien meter van de grens met Frankrijk, dus steken heel wat zuiderburen de schreve over om hun carnavalsinkopen te doen.

“We bedienen ook heel West- en Oost-Vlaanderen, maar we krijgen ook mensen uit Brussel en zelfs de Ardennen over de vloer. Daar staan we ook zelf van te kijken.”

8.000 kostuums

De verklaring is volgens Nadèche en Nathalie niet ver te zoeken: “De combinatie van het feit dat je hier vrijwel altijd vindt wat je zoekt en onze scherpe prijzen. Om je een idee te geven: een pak huren kost je amper 18 euro voor een volledig weekend. Zonder borg. We houden het zo democratisch mogelijk. Alle herstelwerken doen we trouwens zelf. We bieden topkwaliteit aan, maar een klein scheurtje kan altijd gebeuren.”

“Wij verkopen plezier. Een mooiere stiel bestaat er gewoon niet”

Verhuur is een van de absolute hoekstenen van de bedrijfsvoering van ABC Carnaval. “We hebben 8.000 kostuums in de rekken hangen. Van holbewoner over prinses en astronaut tot gevangene en zelfs kreeften en tomaten. Je wil je verkleden in ketchupfles of wortel? Geen probleem, wij kunnen je helpen. Weet je wat de mooiste momenten zijn? Wanneer iemand na het weekend zijn pak komt terugbrengen en met een glimlach van oor tot oor vertelt dat het een topfeestje was. Dankzij ons. Dáár doen we het voor. Wij verkopen plezier. Een mooiere stiel bestaat er toch niet?”

© JOKE COUVREUR

Het assortiment houdt het ABC Carnavalteam constant up to date. “Wanneer de klant zich in Wednesday van The Addams Family, Thor of Iron Man wil verkleden, dan moeten wij dat kunnen aanbieden. We houden goed in de gaten wat Hollywood en de animatiewereld op ons loslaat. En elke nieuwe aanwinst trekken we ook zelf eens aan. Zodat we weten hoe het zit. Een chef-kok proeft toch ook van zijn gerechten?”

Apetrots

“Samen met Halloween is carnaval onze absolute piekperiode, al hebben we het hele jaar door onze handen meer dan vol. Kamping Kitsch is hyperpopulair geworden, de 100 en 50 dagen van de laatstejaars bezorgen ons veel werk en we hebben ook meer dan twintig sinterklaaspakken en vijftig pietenkostuums klaarliggen. Om maar te zeggen: het is hier nooit stil.”

De komende weken lopen een 150-tal carnavalsverenigingen uit het hele land bij ABC Carnaval binnen. “Ook befaamde groepen uit Aalst zijn klant bij ons. Voor hen is dit de grot van Ali Baba, hé. We zullen straks zeker enkele stoeten bezoeken om onze tenues te bewonderen. Dan zijn we apetrots, want daar loopt óns werk rond.”