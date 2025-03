Dit bedrijf ziet het aantal bestellingen nu al toenemen: “Op militair vlak is ‘Made in Belgium’ een keurmerk”

Bij Sioen Industries in Ardooie merken ze nu al het effect van de extra investeringen in defensie. “Alleen jammer dat daar eerst dreiging voor nodig is. Dit zou ook in vredestijd moeten gebeuren.”

Bij Sioen Industries, in 1960 in Ardooie opgericht en waar nog steeds de hoofdzetel te vinden is, vormt defensie al sinds begin jaren 2000 een belangrijke poot van de bedrijfsvoering. De groep stelt wereldwijd meer dan 5.000 mensen te werk en telt een 40-tal vestigingen in meer dan 20 landen. Daarvan is een substantieel deel aan de slag voor Sioen Apparel. “

Wij maken beschermende kledij voor de mensen die óns beschermen”, legt Apparel-ceo Bart Vervaecke (55) uit. “Grote industriële bedrijven zijn klant bij ons, net als de maritieme sector, brandweer- en politiekorpsen en dus ook militaire overheden.”

Het eerste defensieproject dateert van ruim twintig jaar geleden, toen Sioen voor de Franse overheid mee het Félin-project in goeie banen leidde. “Samen met een technologiebedrijf stelden we de soldaat van de toekomst samen, met onder andere smart clothing. Sindsdien hebben we ons aanbod steeds verder uitgebreid. Vandaag zijn we de meest gediversifieerde leverancier voor de defensiesector.”

En dat gaat erg breed: van alle mogelijke camouflagenetten over onderkleding, regen- en windjassen, gevechtsuitrustingen en duikpakken tot reddings- en kogelwerende vesten. “Vandaag zijn, naast onze eigen militaire overheid, ook onder andere die van Nederland, Frankrijk en de Scandinavische landen klant bij ons.” Met Defensie België werd in 2022 nog een raamcontract tot en met 2037 ter waarde van 410 miljoen euro afgesloten.

“Defensie is een vitaal onderdeel van ons globale verhaal en zal, gezien de geopolitieke situatie, de komende jaren alleen maar groter worden. We zijn trots dat we hier ons steentje toe kunnen bijdragen, want we vervullen een cruciale rol. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat deze mensen hun job zo veilig en comfortabel mogelijk kunnen doen. Zo maken we mee het verschil.”

“Net daarom leggen we vrijwel continu ons oor te luister bij de eindgebruiker en gaan we, samen met de Koninklijke Militaire School, op zoek naar nieuwe en verbeterde toepassingen. Wij zetten fors in op een efficiënte communicatie, topkwaliteit en gepersonaliseerde service. Daarvoor meten we zelfs militairen op. Zo laten we niets aan het toeval over.”

Bij Sioen Apparel worden elk jaar vier miljoen (kleding)stukken vervaardigd, waarvan een groot deel militaire toepassingen heeft. “De ontwikkeling van elk item gebeurt in Ardooie”, gaat Vervaecke verder. “Ook de prototypes worden hier vervaardigd, de serieproductie is voor onze buitenlandse vestigingen. De verdeling leiden we dan weer vanuit ons 25.000 vierkante meter groot magazijn in Moeskroen in goeie banen.”

En daar zullen binnen afzienbare tijd nóg meer defensiegerelateerde producten verstuurd worden. “We voelen het aantal orders stilaan toenemen. Ook de hoeveelheid openbare aanbestedingen zit in stijgende lijn. We vinden het uiteraard positief dat er meer aandacht naar defensie gaat, al is het tegelijk spijtig dat daarvoor eerst een dreiging nodig is. Ook in vredestijd zouden onze militairen met absoluut topmateriaal moeten kunnen werken. Deze inhaalbeweging komt geen moment te vroeg.”

Dat de defensie-industrie net in West-Vlaanderen zo sterk staat, is voor Bart Vervaecke geen verrassing. “Hier zit een schat aan knowhow, vaak bij ietwat verborgen parels. Alleen komen die niet zo vaak in de picture, net omdat ze in een bepaalde niche zo gespecialiseerd zijn. Ook in het buitenland blijft dit niet onopgemerkt. Op militair vlak is Made in Belgium uitgegroeid tot een keurmerk.”