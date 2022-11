Dirk Vandamme, voorzitter van de Roeselaarse Marktraad: “We komen er altijd samen uit”

Voor Dirk Vandamme, de voorzitter van de Roeselaarse Marktraad, is het glas altijd halfvol. Dirk is een geboren optimist en als marktkramer is dat soms nodig, zeker na een zware coronacrisis. Gelukkig heeft de markt zich in zijn geheel herpakt en helpt stad Roeselare ook waar mogelijk.

Dirk Vandamme en zijn echtgenote Heidi D’Huyvetter staan al 36 jaar met textiel op de West-Vlaamse markten. Ook in Roeselare zijn ze wekelijks van de partij en in zijn thuisstad is Dirk ook voorzitter van de Marktraad.

“We hebben vaak overleg met de stadsdiensten én ook met de winkeliers. Dat is handig want met de eindejaarsperiode moet de wekelijkse markt plaats maken voor het eindejaarsgebeuren. En het is altijd beter dat een herplaatsing in de straten gebeurt na overleg met de stadsdiensten en de handelaars van het centrum. Het is altijd een beetje puzzelen maar uiteindelijk lukt het altijd. Nu, in Roeselare mogen we niet veel klagen. Het is hier een van de betere markten en de stad ziet ons graag. (lacht)”

“Wanneer er een activiteit is op de Grote Markt of het Polenplein in het weekend zorgen de stadsdiensten iedere keer dat de pleinen op maandag proper worden gemaakt zodat we op dinsdagmorgen onze kramen kunnen opzetten op een net plein. Zo kan ik nu al meedelen dat de stad eveneens de Maand van de Markt in april zal ondersteunen zoals ze dat al iedere keer heeft gedaan.”

Standwerkers

“Alle plaatsen op de dinsdagmarkt zijn wekelijks ingenomen met uitzondering wanneer een markkramer ziek is of met vakantie is. En er komen iedere dinsdag ook enkele standwerkers naar Roeselare. Deze goedbespraakte marktkramers zorgen voor het zout in de soep. (lacht) Zij staan in het Nonnenstraatje zoals vroeger en zijn de perfecte verbindingsfiguren tussen het Polenplein waar de voedingsproducten worden verkocht en de Grote Markt waar de klanten niet-voedingsartikelen kunnen kopen.”

“Ik vind het zeer belangrijk dat de wekelijkse markt op de Grote Markt blijft. Er is ooit sprake geweest om de markt naar het Stationsplein over te brengen, maar ik denk niet dat dit een succes zou zijn.”

Vers bloed

“Na de coronaperiode heeft de markt zich goed herpakt. Gelukkig mochten we mee open gaan met de winkels want tijdens corona heeft ook onze sector ferm afgezien. Wanneer we opnieuw mochten werken, was dat in het begin wel met veel restricties maar we zagen toch licht aan het einde van de tunnel. En dit jaar hebben we tot nu formidabel goed kunnen werken. Van maart tot halfweg november werden we gezegend met mooi en aangenaam weer en voor een markt in open lucht is dat een zegen”, weet Dirk Vandamme.

“Ik geloof absoluut dat de markt nog een mooie toekomst heeft. We zien toch nu en dan nieuwe en jongere gezichten opduiken tussen onze marktkramers en dat is altijd een goed teken. Dat zijn mensen die een bestaande zaak hebben overgenomen of een volledig nieuwe zaak opstarten. En dat vers bloed is zeer belangrijk voor de sector.”