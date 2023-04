Dirk en Catherine laten Vishandel Verougstraete over aan Lisa en Thibault: “Heropening is voor augustus”

Dirk Verougstraete (62) en Catherine Vanwolleghem (60) openen op 28 april voor de laatste keer de deuren van Verougstraete Vishandel in de Kortrijksestraat in Heule (Kortrijk). Daarna nemen Lisa Vandenbroucke (24) en Thibault Soens (25) het roer over. Eind augustus heropenen ze de winkel onder een nieuwe naam, die wel nog even geheim blijft.

In 1961 begonnen de ouders van Dirk met het uitbaten van de Heulse Vishandel Verougstraete. In 1980 vond ook Dirk zijn draai in de winkel. Tientallen jaren later hebben Dirk en Catherine er een gouden carrière opzitten die gevuld was met verse vis, vele klanten en succesvolle bereidingen. “We haalden heel veel voldoening uit onze zaak. Zeker als we kijken naar hoe we gestart zijn. Eerst was er geen toonbank en verkochten we uitsluitend verse vis. Door de jaren heen kwam die toonbank er en volgden de verschillende salades en bereidingen vanzelf”, aldus het trotse koppel. Na vrijdag 28 april is het tijd om hun pensioen in te zetten. De vrijgekomen tijd willen ze besteden aan fietstochten, reizen, maar vooral ook aan genieten. “De voorbije jaren hebben we niet veel tijd kunnen vrijmaken voor onze kleinkinderen. Dat gaan we nu goedmaken”, lacht Catherine.

Meedraaien

Lisa en Thibault hadden al een poos de droom om ooit een zelfstandige zaak te beginnen, maar ze kwamen op heel toevallige wijze bij de vishandel terecht. “Mijn vader had vorig jaar tijdens een bezoek aan de vishandel eens gevraagd aan Dirk hoelang hij nog gingen werken. Toen hij te weten kwam dat het slechts over een jaar ging, stelde mijn vader het voor aan Thibault en die was meteen enthousiast”, vertelt Lisa. Ondertussen draaide het jonge koppel al een zevental weken mee in de zaak om de knepen van het vak te leren kennen. “Vroeg opstaan kan soms wel eens pieken, maar de lange dagen vliegen voorbij en het is heel fijn werken want er is zo veel afwisseling”, vult Lisa nog aan.

Persoonlijke touch

Met Vishandel Verougstraete hebben ze een goede basis in handen. “Natuurlijk is het wel hun taak om er een eigen touch aan toe te voegen. Ze kunnen verder borduren op wat wij gecreëerd hebben”, knipoogt Dirk. En met die persoonlijke touch zijn Thibault en Lisa al volop bezig. Waar Dirk en Catherine vooral de focus legden op mond-tot-mondreclame, gaan de nieuwe uitbaters ook gretig gebruikmaken van sociale media.

“Eind april komen onze Facebook- en Instagrampagina online, dan maken we ineens ook de nieuwe naam van de zaak bekend”, vertelt Lisa geheimzinnig. Verder zullen ze ook meer in de richting van traiteur gaan. Naast de klassieke koude bereidingen wil het koppel ook inzetten op warme maaltijden.

Verbouwing

Om die ideeën tot een goed einde te brengen, zijn er verbouwingen nodig. De winkel blijft, maar de rest van de zaak zal een nieuw jasje krijgen. Zo zal er een groot stuk bijgebouwd worden, waardoor er voldoende plaats vrijkomt voor een nieuwe koude keuken, koelcellen en voldoende stockage. De vlotheid van die verbouwingen zal de definitieve openingsdatum bepalen. “We proberen te mikken op midden of eind augustus”, zegt Thibault. Heule zal het dus enkele maanden zonder viswinkel moeten stellen.

Wie tijdens de laatste openingsweek van Catherine en Dirk een bezoek brengt aan de winkel, zal een kleine attentie ontvangen. “Wij hebben zoveel vaste klanten gehad die jarenlang hun verse vis kwamen halen bij ons. Zij verdienen een afscheidscadeautje”, sluit Catherine af.