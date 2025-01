“Digitale connectie is een basisrecht. Daar willen wij mee voor zorgen”: hoe een West-Vlaams bedrijf met DIGI de telecomwereld door elkaar schudt

Ruim een maand geleden zorgde DIGI, met nooit eerder geziene bodemprijzen, voor een gigantische aardverschuiving in de Belgische telecomwereld. Het aandeel van Proximus dook sindsdien de dieperik in en tal van concurrenten sleutelden aan hun aanbod. Met dank aan moederbedrijf Citymesh van de op-en-top West-Vlaamse ondernemer Mitch De Geest. “Uiteraard willen we geld verdienen, maar het gaat ons vooral om impact creëren. We willen helpen om onze samenleving te veranderen.”

Bedrijvencomplex O-Forty in Oostkamp. Het is daar, pal langs de altijd drukke E40, dat Citymesh zijn hoofdkwartier heeft, tussen bekende namen als Daikin en Deloitte.

De sfeer op de Citymesh-etage? Die kan je best omschrijven als een mix tussen jeugdig enthousiasme en een steeds groter wordende scheut sérieux. Want wat het in 2006 opgerichte bedrijf de voorbije jaren heeft gepresteerd, doet steeds meer monden openvallen.

Met de lancering van DIGI als vierde telecomoperator in ons land als laatste krachttoer. Maar daarover later meer, eerst naar de roots van dit verhaal. Eentje dat je zo in een filmscript kan gieten.

“De wieg van Citymesh stond in mijn thuishaven Blankenberge”, opent Mitch De Geest (43). Naast ceo van zijn geesteskind is hij ook nog eens schepen in zijn stad, onder andere van Innovatie en ICT, toegewijde echtgenoot en papa van twee kinderen van 14 en 16 én adjudant bij de brandweer van Blankenberge. “Hoe ik alle balletjes in de lucht hou? Ik hou van een vol bord, stilzitten is niks voor mij. Bovendien houden die verschillende petjes me overal scherp.”

Start op de camping

Terug naar Citymesh. “Ik runde in Blankenberge destijds mijn computerwinkel Quest, die trouwens nog altijd bestaat. Ik hield me bezig met verkoop, herstellingen en het installeren van netwerken bij kmo’s. Ik had altijd al een gezonde interesse in the next big thing en las daar ongelooflijk veel over.”

“Zo ontdekte ik mesh-netwerken: een concept uit Amerika waarbij draadloze netwerken met elkaar konden communiceren. Waarom dat concept niet in steden toepassen, dacht ik bij mezelf. Zo zag Citymesh het levenslicht.”

“Het eerste kantoor van Citymesh? Het koertje van mijn computerwinkel in Blankenberge dat ik met enkele gelijkgestemde zielen heb overkapt”

Samen met enkele gelijkgezinde zielen overkapte Mitch het koertje van zijn computerwinkel. Het eerste kantoor was geboren. “We gingen aan de slag om smart cities te creëren. Iets wat al in grote steden in de States bestond, maar bij ons nog volledig nieuw was.”

Mitch en co trokken de boer op en gingen hun idee bij tal van lokale overheden pitchen, telkens met hetzelfde antwoord. “Tof, interessant, maar we hebben het niet nodig. Dat kregen we keer op keer te horen. Twintig jaar geleden was de smartphone nog iets exotisch. We hadden iets bedacht en ontwikkeld, maar er was geen vraag.”

Mitch’ thuisstad ging wel overstag. Daar kon je overal online voor vijf euro per uurtje wifi. “We boekten wél succes op de vele campings langs de kust. De gasten hadden stilaan hun laptop, eerste tablet of smartphone bij en wilden kunnen surfen. Daar zorgden wij voor.”

Na de campings volgden de grote evenementen- en beurshallen van ons land. “Vandaag zijn onder meer Kortrijk Xpo, de Lotto Arena, het Sportpaleis en Brussels Expo klant bij ons. Daar een wifinetwerk voorzien, was voor grote spelers als Proximus en Telenet te veel niche en complex. Wij zagen er een gat in de markt in.”

Deepwater Horizon

In 2010 volgde een eerste accelerator. Citymesh, dat toen amper een tiental mensen in dienst had, mocht in de Golf van Mexico voor BP een project uitvoeren dat schepen en boorplatformen met elkaar verbond.

“En toen gebeurde de ramp op Deepwater Horizon, waarbij het platform ontplofte en zonk. Peter-Jan Pertry, vandaag cio bij ons, was voor ons in de regio aan de slag en kreeg de opdracht om zo snel mogelijk voor een waterdichte connectie te zorgen. Het heeft ons bloed, zweet en tranen gekost, maar we slaagden in het opzet. Iets wat ons in een vingerknip een enorme geloofwaardigheid opleverde. We waren niet langer die snotneuzen uit West-Vlaanderen.”

“Er zijn wat groeipijnen geweest, dat klopt”, geeft Mitch De Geest toe. “Maar vergeet niet dat we haast letterlijk overspoeld zijn geweest door mensen die naar DIGI wilden overstappen. En die moesten stuk voor stuk hun fysieke simkaart in de brievenbus krijgen.” © BELGA

“Plots stonden we naast toenmalig premier Yves Leterme en Amerikaans vicepresident Joe Biden, die ons persoonlijk wilden bedanken. Ik hoef je niet te vertellen dat sommige deuren daarna wel iets makkelijker opengingen.”

“Onze klanten zijn onder andere Kinepolis, heel wat (hoge)scholen, de NMBS producenten van offshore windmolens, maar ook tal van steden en gemeenten”

Citymesh bouwde sindsdien een indrukwekkende klantenportefeuille uit, met onder andere producenten van offshore windmolens. Daarnaast heeft het in eigen land al in zo’n 130 steden en gemeenten een publiek wifinetwerk geïnstalleerd. “Antwerpen, maar ook bijvoorbeeld Brugge en Knokke.”

“Ook heel wat (hoge)scholen kloppen bij ons aan en voor Kinepolis hebben we alle Europese complexen van wifi voorzien. Net zoals we voor de NMBS in alle Belgische treinstations actief zijn. Wanneer het over wireless internet in niet-alledaagse settings gaat, zijn wij de referentie.”

Keihard werken

Maar hoe krijgt een sterke, maar eerder onbekende, techspeler de vierde telecomlicentie in handen? “In 2015 konden we bij het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, red.) een licentie voor een bandbreedte op 3,5 gigahertz kopen. Daar was een smak geld mee gemoeid, maar het was een beredeneerde gok. We rekenden er ergens op dat daar de 5G-technologie op geïmplementeerd zou worden.”

Iets wat een jaar later ook effectief gebeurde. “Zo waren we de enige in België die 5G kon aanbieden. En konden we opnieuw versnellen.” Met topcontracten met spelers als de Haven van Zeebrugge, Brussels Airport en tal van festivals zoals Tomorrowland als resultaat.

Dankzij een erg slimme zet, opnieuw met een zeker risico, kon Citymesh in 2019 een slapende 4G-licentie binnenhalen. “Voor 15 miljoen euro, in samenwerking met het Limburgse techbedrijf Cegeka, intussen een van onze vaste partners. Zo kwamen we ook op de radar van het Roemeense DIGI.”

© DIGI

“Dat had op telecomvlak al ruimschoots zijn sporen verdiend in eigen land, maar ook in Spanje, Italië en Portugal. Zij zagen brood in de Belgische markt, want onze vaderlandse telecomprijzen behoren tot de duurste van het continent. Met hun prijsbrekerformule konden ze hier dus wel wat steentjes verleggen.”

“We hebben twee jaar keihard gewerkt aan de opstart van DIGI. Het fundament is gegoten, nu kunnen we beginnen bouwen”

Na enkele jaren vol gelobby, juridisch heen- en weergespan met de Grote Drie (Orange, Telenet en Proximus, red.) kregen de troepen van Mitch De Geest in februari 2022 groen licht en werd de joint venture met DIGI Group opgericht.

Sinds 11 december vorig jaar is de vierde speler ook effectief actief. “We hebben twee jaar keihard gewerkt. DIGI op zich telt momenteel zo’n 350 mensen, bijna evenveel als Citymesh zelf. Het fundament is gegoten, nu kunnen we beginnen bouwen.”

Groeipijnen weggewerkt

Dat de eerste weken niet evident waren, geeft Mitch ook zelf toe. “Er zijn wat groeipijnen geweest, dat klopt. Maar vergeet niet dat we haast letterlijk overspoeld zijn geweest door mensen die naar DIGI wilden overstappen. En die moesten stuk voor stuk hun fysieke simkaart in de brievenbus krijgen.”

“Dat nam uiteraard tijd in beslag. Maar die achterstand zal tegen eind deze maand volledig weggewerkt zijn. Dat is geen belofte, maar een realiteit. Op technisch vlak zit het verhaal sinds dag één op volle kruissnelheid.”

“Hoeveel abonnees DIGI al telt, delen we niet mee. Maar het ligt zeker binnen de gebudgetteerde verwachtingen. Door onze lageprijsformle hadden we ons ook aan een grote interesse verwacht”

Hoeveel abonnees DIGI vandaag telt, is een goed bewaard geheim. “Daar communiceren we niet over, maar laat ons stellen dat het zeker binnen de gebudgetteerde verwachtingen ligt. Door onze lageprijsformule hadden we ons ook aan een grote interesse verwacht. Zeg nu zelf: 5 euro voor 15 gigabyte en onbeperkt bellen, dat is toch geen geld?”

“Digitale connectiviteit is een basisbehoefte én -recht. Die willen wij mee mogelijk maken. Uiteraard willen we geld verdienen, maar het gaat ons vooral om impact creëren. We willen vooral helpen om onze samenleving te veranderen.”

© Kurt Desplenter

De komende maanden wordt het aantal abonnementsformules verder uitgebreid en wil DIGI in heel België ook televisie kunnen aanbieden. “Ons fiber-internet is nu al in Brussel beschikbaar, binnenkort ook in één grote Vlaamse en Waalse stad.”

“Binnen de vijf jaar willen we twee miljoen woningen op ons netwerk aansluiten. Voor amper 10 euro per maand zal je een zéér performante verbinding hebben. Onze missie: telecommunicatie, in al haar facetten, voor iedereen betaalbaar maken. Door mensen te connecteren zorgen we mee voor een betere wereld.”

Taart herverdelen

DIGI moet op termijn uitgroeien tot een meer dan volwaardige vierde telecomspeler, zegt De Geest. “Kijk, in België wonen om en bij de elf miljoen mensen. De taart van de digitale communicatie wordt nu onder drie spelers verdeeld, wij willen die gebalanceerd opnieuw aansnijden, deze keer met vier gasten aan tafel.”

“En daarna zien we wel wat er op ons afkomt. Met Citymesh willen we dan weer steeds meer de internationale kaart trekken en ook in de ons omringende landen onze stempel drukken. Werk genoeg op de plank, dus.”

“We zijn een op-en-top West-Vlaamse onderneming, maar wel met een mondiale visie”

Werk dat bovendien in het West-Vlaams zal blijven besproken worden. “Onze thuis is hier. We zijn een op-en-top West-Vlaamse onderneming, maar wel met een mondiale visie.”

“Dit is voor ons de perfecte grond om ons verhaal te schrijven, al zijn we wel stilaan op zoek naar een iets grotere locatie. Daarom nog een warme oproep: Heb of ken je een kantoor dat een tweehonderdtal Citymesh- en DIGI-medewerkers kan huisvesten én in West-Vlaanderen ligt? Hit us up!”