Deze vrouw kan zelfs een looppiste op je dak leggen: Emma is de meest beloftevolle onderneemster van Vlaanderen

In amper vijf jaar tijd wist Emma Callens zich op te werken tot een vaste waarde in de wereld van de groendaken en daktuinen. Met haar team bij EMC Greenroofs legt ze jaarlijks tot 150.000 vierkante meter aan groen aan, vaak op de meest unieke locaties. Dat ze zich nu beloftevolle vrouwelijke ondernemer van het jaar mag noemen, beschouwt de Ruiseleedse als een enorme erkenning. “Het scherpt onze ambitie aan om dé referentie in de sector te worden.”

Dat Unizo en Markant haar tot WOMED (Women in Enterprise and Development, red.) Belofte van het Jaar hebben uitgeroepen, had Emma Callens zelf nooit durven dromen. De enthousiaste Ruiseleedse mag op 29 maart 28 kaarsjes uitblazen, maar staat wel al vijf jaar aan het hoofd van haar eigen onderneming: EMC Greenroofs.

Het bedrijf, dat gespecialiseerd is in ontwerp, advies, aanleg en onderhoud van groendaken en daktuinen, kreeg al tijdens Emma’s studies vorm. “Toen ik aan HoGent een opleiding kmo-management volgde, schreef ik een businessplan voor het bedrijf van mijn broer Jonas, Terraca. Daarmee blaast hij daktuinsubstraten op hun plaats en dat zette me aan het denken: waarom zelf geen groendaken en daktuinen aanleggen?”

Emma toetste het idee bij haar vader Dirk af, die al 35 jaar als tuinaannemer aan de slag is. “Toen ik twaalf jaar oud was, legde hij zijn eerste groendak aan. Ik was als kind meteen getriggerd door het idee, want het was destijds iets compleet nieuws. Het heeft me nooit meer losgelaten.”

Alles mogelijk

Na een schakeljaar handelswetenschappen aan UGent zette Emma haar plannen om in realiteit: EMC Greenroofs zag het levenslicht. Vijf jaar na de opstart telt het bedrijf zes vaste medewerkers en legt het elk jaar tussen de 120.000 en 150.000 vierkante meter aan groendaken en daktuinen aan.

“Het gaat inderdaad goed”, glimlacht de zaakvoerster. “We voeren projecten uit van enkele vierkante meters tot bijzonder grote uitdagingen. Ons meest ruime project besloeg 12.000 vierkante meter.”

“Wanneer het over ondernemen gaat, wordt nog al te vaak aan de mannelijke veertiger gedacht. Onterecht”

“Het gaat van erg eenvoudige aanplantingen tot complexe opdrachten met alle vegetatie zoals we die in traditionele tuinen terugvinden, inclusief bomen, struiken en zelfs waterpartijen. Alles is mogelijk. Op het dak van een appartementencomplex hebben we zelfs een betonnen looppiste van 160 lopende meter aangelegd, volledig omgeven door groen.”

Een project van EMF Greenroofs in Wingene. © GF

“Onze eerste opdracht herinner ik me nog goed: een groendak in Kalken. Daar hielp ik gewoon zelf mee bij de aanleg, nu heb ik daar geen tijd meer voor. Maar ik blijf de vinger aan de pols houden en we zetten fel in op innovatie. Zo ontwikkelde ik, samen met mijn broer en vader, een eigen substraat dat de beste voedingsstoffen combineert. Ons unique sellingpoint.”

Deuren open

De titel van Belofte van het Jaar beschouwt Emma als een bekroning voor het harde werk van de voorbije vijf jaar. “Dit geeft een enorme boost om er nog harder tegenaan te gaan”, glundert ze. “Het opent ook nieuwe deuren. Tot nu toe waren we vooral op de B2B-markt actief, nu vinden ook stilaan particulieren de weg naar ons. Net als leveranciers en tuinaannemers. Ons doel is om uit te groeien tot dé referentie in de sector.”

Emma vindt de WOMED Awards een broodnodig initiatief. “Wanneer het over ondernemen gaat, wordt nog al te vaak aan de mannelijke veertiger gedacht. Onterecht, want heel veel vrouwen verzetten ondertussen ook de bakens. Al is er nog werk aan de winkel: nu is 33 procent van alle ondernemers in Vlaanderen vrouw, we moeten streven naar een evenwicht.”

“In 2024 verhuizen we naar een nieuw hoofdkwartier langs het kanaal Gent-Brugge. Daar kunnen we onze grondstoffen rechtstreeks van de binnenschepen lossen en sparen we tot 1.000 vrachten op de weg uit”

Dergelijke initiatieven kunnen daar alleen maar bij helpen. “Al is het maar om de clichés te doorprikken. Bij mijn start heb ik me vaak extra moeten bewijzen, nu weet men waar ik voor sta. Maar die horde mag gerust verdwijnen.”

De toekomst ziet Emma rooskleurig tegemoet. “Ik wil EMC Greenroofs verder laten groeien. Tegen de zomer van 2024 nemen we onze intrek in een nieuw hoofdkwartier langs het kanaal Gent-Brugge in Aalter. Daar zullen we veel meer ruimte hebben, maar zal alle substraat voor onze projecten ook rechtstreeks van de binnenschepen gelost kunnen worden. Zo sparen we per jaar liefst 750 tot 1.000 vrachten op de weg uit, goed voor 20.000 niet gereden kilometers. Daarnaast willen we ook evolueren naar een kenniscentrum voor groendaken en daktuinen. Daarom blijven we innoveren.”