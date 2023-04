Deze man helpt West-Vlaamse ondernemers Frankrijk veroveren: “Parijs-Roubaix is onze inspiratiebron”

Pieter Dewaele is een man met een missie. Van in de schaduw van de legendarische vélodrome van Roubaix helpt hij (West-)Vlaamse bedrijven op weg om de Franse markt te veroveren. En daarbij laat hij zich graag door de iconische Noord-Franse koers inspireren. “De weg naar succes loopt nooit over een perfect geplaveide weg. Samen met onze klanten bijten we door om ons doel te bereiken.”

Dat de van West-Vlaanderen afkomstige Pieter Dewaele (47) ooit een eigen bedrijf in hartje Roubaix zou runnen, had hij ook zelf nooit durven denken. Hij werkte jarenlang voor een Duitse multinationals, met een duidelijke focus op de Franse markt. “Ik zat een aantal jaar vaak op de trein of in het vliegtuig”, blikt hij terug.

“Die momenten waren ideaal om na te denken over de culturele verschillen in Europa en ik maakte er een gewoonte van om allerlei zaken over Frankrijk neer te schrijven: anekdotes die ik van collega’s hoorde, eigen ervaringen, maar ook experten die hun licht over onze zuiderburen lieten schijnen.”

“Net als in de Hel van het Noorden loopt de weg naar succes nooit over een perfect geplaveide weg”

Al die ervaringen bundelde Pieter uiteindelijk in Affaires met Fransen, een boek waarin hij doeltreffend zakendoen in Frankrijk in mensentaal uit de doeken doet. “Maar ik wilde mijn ambitie om mijn ervaringen te delen met bedrijven die in Frankrijk aan de slag willen, ook in realiteit omzetten. Zo zag exact tien jaar geleden DewaFlex het levenslicht.”

IJs breken

Het opzet van DewaFlex is even eenvoudig als geniaal: Belgische bedrijven helpen om hen op commercieel vlak op weg te zetten in Frankrijk, met respect voor de culturele verschillen. “Onze klanten zijn erg divers”, gaat Pieter verder. “

Van kleinere kmo’s die net over de grens hun producten willen promoten of een marktanalyse willen laten uitvoeren tot grote spelers als het Roeselaarse transportbedrijf Eutraco en Handsaeme Machinery uit Izegem. We zijn zowel in de dienstensector als de maakindustrie actief. Wat onze klanten ook maken en verkopen, het is onze taak om hen naar het juiste platform te brengen.”

Want, zo zegt Pieter Dewaele, die met zijn echtgenote en hun vier kinderen in Ooike bij Wortegem-Petegem woont, de manier van zakendoen is in Frankrijk net iets anders dan bij ons. “Dat heb ik aan den lijve mogen ondervinden”, glimlacht hij.

“De Franse cultuur is professioneel én privé verschillend dan wat we in eigen land gewend zijn. Een voorbeeld: in Frankrijk moet je altijd eerst het ijs breken en wat over koetjes en kalfjes praten, een Vlaming komt liever meteen to the point. Met dergelijke zaken moet je rekening houden als je hier wil ondernemen. Eerst het vertrouwen winnen, dan pas les affaires. Een van mijn veel gebruikte quotes het is niet omdat je Frans spreekt, dat je een Fransman bent. Daarom raden we iedere ondernemer aan om hier met Frans personeel te werken.”

© JOKE COUVREUR

Met DewaFlex, dat intussen een 25-tal mensen in dienst heeft, wil Pieter – naast het commerciële pad effenen – zijn klanten op alle mogelijke vlakken ondersteunen. “Zo bieden we ook kantoorruimte en een postadres aan en zorgden we ervoor dat vertegenwoordigers voor de Franse markt een volledig Frans contract hebben.”

“Wij staan ook in voor de rekrutering en coaching van Franse commerciële profielen. Op die manier ontzorgen we onze klanten en kunnen zij zich op de kern van de zaak focussen: ondernemen.”

Die klanten komen voornamelijk uit onze contreien. “Niet verwonderlijk, want voor West-Vlaamse bedrijven is Frankrijk letterlijk de achtertuin. En wij zijn de perfecte partner om hen op weg te zetten. We maken marktanalyses, hebben een perfect zicht op de subsidieregeling om budgetvriendelijk te te exporteren in Frankrijk, denken mee na over hoe een bepaald product vermarkt kan worden… Plus: wij kunnen de drempelvrees wegwerken. Frankrijk kan elk Belgisch bedrijf een enorm potentieel bieden.”

Perfecte uitvalsbasis

Roubaix blijkt de perfecte uitvalsbasis om Frankrijk te veroveren. “Net over de grens en hier heerst bovendien een mentaliteit die goed bij de onze aansluit.”

“Onze geschiedenis loopt in elkaar over. DewaFlex bevindt zich in een voormalige textielfabriek waar vroeger heel wat Belgische grensarbeiders aan de slag waren. Ons kantoor kijkt trouwens uit over de Vélodrome André Pétrieux, waar zondag hopelijk een Belgische winnaar die felbegeerde kassei in de lucht mag tillen.”

Parijs-Roubaix zelf behoort ondertussen ook tot het DNA van Pieters bedrijf. “Al sinds 2016 organiseren we tijdens de legendarische koers een eigen evenement. Mijn goeie vriend Wim Lagae, sporteconoom aan de KU Leuven, komt een lezing geven en met een veertigtal goeie klanten en contacten volgen we van hieruit de wedstrijd.”

“De rennersbussen staan in onze straat geparkeerd en wanneer de finale losbreekt, trekken we naar het grasveld op de Vélodrome om de arrivée van dichtbij te volgen. Telkens opnieuw een schitterende dag.”

Pieter ziet ook best wat gelijkenissen tussen ondernemen in Frankrijk en de Hel van het Noorden. “De weg naar succes loopt nooit over een perfect geplaveide weg. Daar is Parijs-Roubaix het beste voorbeeld van. Samen met onze klanten bijten we door om ons doel te bereiken.”

Info: www.dewaflex.com enwww.affairesmetfransen.com