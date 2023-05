Dewulf Fourage en Transport bestaat een halve eeuw: “Derde generatie klaarstomen”

Dewulf Fourage en Transport blaast dit jaar 50 kaarsjes uit en vierde dat feestelijk met een opendeurdag. Op dit moment is de tweede generatie aan zet in deze familiale onderneming die in de Zwaanhofweg gevestigd is.

De firma Dewulf ontstond in 1973 in Kruiseke. “Joel Dewulf (75) en Agnes Goudezeune (73) zijn de oprichters”, vertelt zoon Koen (47). “Ze verhandelden in eerste instantie stro, hooi en samengestelde veevoeders. Vier jaar later volgde een verhuis naar Moorslede en doorheen de jaren breidde het bedrijf verder uit. In 1993 kwam ik er bij en een jaar later stapte mijn broer Filip (48) in dit familiale bedrijf. Net voor de eeuwwisseling verhuisden we naar onze huidige locatie in Ieper, want in Moorslede werd het te klein. We bleven verder diversifiëren en openden nog een extra depot in het Franse Illies, op zo’n 50 km van ons hoofdkwartier. Daar stockeren we 4 tot 5.000 ton stro, wat voor een extra buffer zorgt.”

Dochterondernemingen

Intussen zijn Koen en Filip de zaakvoerders en is het bedrijf onderverdeeld in drie dochterondernemingen. “Joel Dewulf, Degofour en Dewulf Sales & Logistics. Dat laatste is voor de organische meststoffen. Filip trekt zich alles rond verkoop aan en ik hou me vooral met het transport bezig. Van juni tot het einde van het jaar is de drukste periode. Vroeger was het meer seizoensgebonden, maar door het transport erbij te doen, zijn er nu minder schommelingen. Als transporteur groei je meer mee met de handel en er is steeds een najaarspiek. Van de coronapandemie hadden we op het moment zelf wel wat kopzorgen, maar achteraf gezien had dit weinig impact. We transporteren intussen ongeveer 35 procent voor onszelf.”

Stichters Joel Dewulf en Agnes Goudezeune. © gf

Doorheen de jaren groeide het bedrijf uit tot een belangrijke speler in binnen- en buitenland. “We zijn gespecialiseerd op het vlak van diervoeders en bijproducten voor varkens, rundvee en paarden. We streven steeds naar kwalitatieve en voedzame fourageproducten. Alle producten zijn afkomstig van vaste telers en gerenommeerde leveranciers uit de voedingsmiddelenindustrie. Ze beantwoorden aan de hoge FCA-kwaliteitseisen voor dierenvoeders. Onze klanten zitten verspreid over België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.”

Stro verhakselen

Het fouragegamma bevat zes categorieën. “Stro en hooi, ruwvoeders, samengestelde veevoeders, enkelvoudige veevoeders, structuurproducten en stalstrooisels. Tien jaar geleden startten we met het verhakselen van stro. Het voederen van verhakseld stro aan rundvee zorgt voor een efficiëntere benutting van het verstrekte rantsoen. Aan akkerbouwers en tuinbouwbedrijven, in het bijzonder op de Franse markt, leveren we organische meststoffen en grondverbeteraars. Deze zijn afkomstig van erkende composteerinstallaties.” Naast het luik fourage is er de transport. “We vervoeren onze goederen met behulp van walking floor trailers. Dit zijn opleggers met een ‘wandelende vloer’. Daarnaast beschikken we over groot volume plateauwagens voor het transport van stro, vlas, paletten en paloxen. Ook het uitzonderlijk vervoer van machines of grote en brede ladingen behoort tot de mogelijkheden. In totaal zijn er 41 vrachtwagens. We installeerden een carwash en garage. Zo is ons rollend materieel proper en goed onderhouden. Alles samen zijn er nu 57 mensen in dienst, onder wie zes bedienden, een vertegenwoordiger, twee mecaniciens en twee productiearbeiders.”

Tegenslag

Het bedrijf is nog steeds in volle groei, maar kende in 2015 ook een serieuze tegenslag. “Toen werd onze loods verwoest door een brand. We hebben de knop snel omgedraaid en bouwden een nieuwe loods. Na de brand organiseerden we een opendeurdag en dat deden we nu opnieuw ter gelegenheid van ons gouden jubileum. Op zaterdag was er een receptie voor de mensen die al van bij het begin klant zijn en er was een personeelsfeest waarbij ook onze beide gezinnen aanwezig waren. Op zondag kon het grote publiek kennismaken met het bedrijf. We zien de toekomstig rooskleurig tegemoet, al komen er ongetwijfeld nog enkele uitdagingen op ons pad. Het is de bedoeling dat we de derde generatie klaarstomen. Mijn zoon zei tijdens zijn speech dat we voor de volgende 50 jaar vertrokken zijn. Daarvoor zullen we blijven investeren in nieuwe producten en willen we ons klantenbestand verder blijven uitbouwen.”