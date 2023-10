Design- en interieurwinkels slaan handen in elkaar voor Interior days in Roeselare: “We willen dé interieurstad van Vlaanderen worden”

Op zaterdag 21 en zondag 22 oktober kan je in het hart van Roeselare 17 design- en interieurwinkels ontdekken. Interieurzaken met een lange staat van dienst, maar ook recentere winkels openen de deuren en verwelkomen je met demo’s, een glaasje, tentoonstellingen en kortingen. “Heb geen drempelvrees en kom gewoon binnen! Iedereen is welkom om onze winkels en producten te leren kennen.”

Roeselare is van heinde en verre gekend als winkelstad, maar de missie van Interior Days is om van Roeselare dé interieurstad van Vlaanderen te maken! “Tijdens een brainstorm met enkele bestuurders van I-COR vroegen we ons af waarom interieur niet jaarlijks op de Roeselaarse kalender stond”, vertelt Rik Leenknecht van The Lightstore. “De stad kan immers een mooi palmares voorleggen op vlak van interieur. Zo bracht Roeselare tal van grote namen voort, zoals Paul Rommens en Paul Ameloot op verlichtingsgebied, Hendrik Vandemoortel van Buro2 en verschillende ontwerpers zoals Alain Monnens, Bram Couvreur en Bjorn Devos. Daarnaast tellen we verschillende interieurzaken met een reputatie tot ver buiten de provinciegrenzen waaronder Samyn Wonen, Domus Plus en Vida Design.”

Geen drempelvrees

Zo ontstond het idee om het weekend van 21 en 22 oktober uit te roepen tot Interior Days Roeselare. “Een unieke samenwerking”, zo omschrijft David Phlypo van Samyn Wonen dit event. “Vroeger zou dit onmogelijk geweest zijn”, weet hij. “Toen gunden concurrenten elkaar het licht niet in de ogen, maar nu slaan we de handen in elkaar. Meer nog, we versterken elkaar. Dankzij dit event hebben we elkaar beter leren kennen en ik verwijs klanten dan ook liever door naar een Roeselaarse concullega, dan naar een handelaar van buiten de provincie.”

“We zijn ambitieus en willen hier een jaarlijks event van maken”

Met Interior Days Roeselare willen de handelaars tonen wat ze aanbieden en hoe gepassioneerd ze zijn in hun vak. “We merken vaak dat mensen drempelvrees hebben om bij ons binnen te komen. Ze zijn nieuwsgierig naar onze producten, maar omdat ze niet meteen iets nodig hebben, blijven ze weg. Met dit weekend hopen we mensen te overtuigen dat die drempelvrees niet nodig is. Echt iedereen is welkom bij ons!” De handelaars zetten niet alleen de deuren open, er is ook van alles te beleven. “In sommige winkels vinden demonstraties plaats, in een andere zaak kan je genieten van een tijdelijke kunsttentoonstelling en nog elders kan je een fijne attentie of mooie korting scoren”, aldus Rik.

Preus op het aanbod

De grote interesse van de handelaars toont aan dat Roeselare veel bloeiende interieurzaken telt. “Maar dat is jammer genoeg niet altijd geweten bij de inwoners”, aldus Nancy Windels van Vida Design. “Klanten van buiten de provincie zijn écht onder de indruk van het interieuraanbod in Roeselare, wij mogen dus best wel preus zijn op wat wij hier aanbieden!” Op Interior Days Roeselare kan je dan ook het volledige gamma ontdekken: van verlichting over meubels, naar wandbekleding en interieurinrichting tot tweedehands en interieurtoebehoren! “En dat maakt de samenwerking zo fijn”, vult Isabelle Guillemijn van Maison Henri aan. “Zelfs wij wisten niet dat Roeselare zo’n rijkgevuld interieuraanbod heeft! En dan doen nog niet alle handelaars mee, we hebben zeker nog marge om te groeien.”

De organisatoren zijn dan ook ambitieus. Met deze editie zetten ze de toon, maar de droom is om hier een jaarlijks event van te maken. “Sterker nog, Roeselare moet dé interieurstad van Vlaanderen worden”, lachen ze. “Het aanbod is er, de passie is er en dankzij Interior Days zullen we ook het publiek hiervan overtuigen!”