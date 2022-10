Derde editie van Blue Career Day in Oostende: “Sterk groeiende sector”

Economisch Huis Oostende, Ostend Science Park en partners organiseerden een derde editie van de Blue Career Day in Oostende. Bedrijven actief in de blauwe economie ontmoeten er studenten en werkzoekenden/werkenden in functie van hun zoektocht naar nieuw talent.

Na het succes van de ‘Blue Career Day’ in 2019 en 2020 slaan Ostend Science Park, de Blauwe Cluster, Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, VDAB, TUA West, The Belgian Offshore Cluster en het Economisch Huis Oostende opnieuw de handen in elkaar voor een vervolgeditie op donderdag 27 oktober 2022. Het concept blijft steeds hetzelfde: werkzoekenden en afgestuderen laten kennismaken met de troeven van en de jobs in de Blauwe Economie! Van zeewier tot drone: de blauwe economie omvat het allemaal.

Jobmogelijkheden

“Het is cruciaal om in tijden van crisis volop in te zetten op tewerkstelling”, stelt schepen van Ondermenen Charlotte Verkeyn. “Deze jobbeurs zet dan ook een sector in de verf waar er nog tal van jobmogelijkheden zijn. In Oostende is het tevens een sterk groeiende sector. Bovendien bieden de openstaande vacatures een mooie mix van mogelijkheden voor zowel midden- als hooggeschoolden, alsook voor technische profielen.”

Tweedelige doelstelling

De doelstelling van de jobbeurs is tweedelig vertelt Pieter Embo, Business developer van Ostend Science Park: “Enerzijds kunnen werkzoekenden en afgestudeerden kennismaken met de jobs en de activiteiten binnen de Blauwe Economie, anderzijds kunnen bedrijven die actief zijn in deze sector hun openstaande vacatures onder de aandacht brengen en zo nieuw personeel aantrekken.”

Nieuwe sector

“Het belang van de Blauwe Economie voor Oostende is zeer groot. Deze beurs, die bedrijven binnen de sector ondersteunt, is dan ook essentieel voor de uitbouw van de sector. Tegelijk leert ze heel wat potentiële werknemers de breedte van deze relatief nieuwe sector kennen en versterkt ze de samenwerking tussen verschillende partners” aldus Filip Roelandt, CEO Economisch Huis Oostende.

Meer info via de website.