Delhaize Hazegras heropent na drie weken renoveren

Na bijna drie weken van renovatie opende het vernieuwde Delhaize-filiaal van de wijk Hazegras donderdagmorgen de deuren voor het grote publiek. De winkel werd heringedeeld en onderging een complete metamorfose. “Dit is nu een van onze allernieuwste winkels”, luidt het.

Vaste klanten uit de buurt van Delhaize Hazegras sloegen zich voor het hoofd toen ze het nieuws vernamen dat hun vertrouwde supermarkt – de enige in de buurt nota bene – drie weken lang de deuren zou sluiten. Daar was echter een goede reden voor: de winkel onderging een serieuze verandering. Wie vertrouwd is met de winkel, zal die niet meer herkennen, zoveel is zeker.

“En dat was ook de bedoeling”, zegt store manager Annelies Veraverbeke. “Waar vroeger de groenten en fruit stonden, bevinden zich nu de kassa’s. Daarnaast is de winkel heringedeeld. De rayons lopen niet meer in de breedte van de winkel, maar volledig in de lengte. Als je vooraan de winkel staat, kan je kijken tot achteraan.”

Intuïtiever

De vernieuwde winkel kent nu een intuïtiever winkelparcours. Klanten die gehaast zijn en over de middag enkel iets willen grabbelen om te eten, kunnen nu in enkele minuten de winkel uit zijn. “Heel veel mensen hebben tijdens hun pauze over de middag weinig tijd”, vervolgt Veraverbeke. “Daarom hebben we naast de kassa’s een parcours voorzien waar je kant-en-klare maaltijden, sushi, brood en charcuterie vindt. Zo moet een winkelbezoek voor een kleine boodschap niet langer duren dan enkele minuten. Of we de komst van spelers als Jumbo vrezen? We liggen toch een eind van elkaar verwijderd en we hebben vooral vaste klanten. Uiteraard is iedereen hier welkom.”

Het Delhaize-filiaal telt maar liefst 18.000 unieke producten, terwijl Delhaize zelf zo’n 23.000 producten aanbiedt aan de consument. Van die producten wordt jaarlijks zo’n tien procent vernieuwd. Met ruim 2.000 vierkante meter is het filiaal in de wijk Hazegras een van de grotere filialen in de ruime regio. (JRO)