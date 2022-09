De zomer is amper voorbij of daar is de eerste kerstversiering al bij Floralux

Terwijl de thermometer nog ver boven de twintig aangeeft, worden in Floralux de kerstbomen versierd. Zaterdag gaat daar al een deel van het kerstdorp open. “Dit jaar hebben we ervoor gezorgd dat er kerstmateriaal is in alle prijscategorieën. Want Kerst is er voor iedereen.”

Inmiddels is het een jaarlijkse traditie. Floralux opent elk jaar aan het einde van de zomer het kerstdorp. “We merken aan de cijfers dat het kerstmateriaal steeds populairder wordt. Het is dan ook meer dan logisch dat we daar extra op inzetten. Ons kerstdorp is dit jaar zelfs groter dan vroeger: we breiden uit van 1.500 naar 2.000 vierkante meter”, zegt Wouter Vandenberghe van de marketingafdeling. Het kerstdorp wordt onderverdeeld in zes thema’s. Elk thema krijgt de naam van een stad of regio. “Van Brugge naar Londen, Marrakech of Parijs. We nemen de bezoekers mee op reis.” Iedere zaterdag van september gaat er een nieuwe afdeling open. Eind september zal het kerstdorp in zijn volle glorie te bewonderen zijn.

Dag en nacht

Dit jaar wordt er extra gefocust op kerstbomen en kerstverlichting. “We merkten de voorbije jaren dat mensen hun woningen steeds gezelliger willen maken tijdens de kerstperiode. Samen met vrienden thuis rond de tafel naast een mooi versierde kerstboom, dat is echt wel weer helemaal in”, zegt Jesse Gesquiere, verantwoordelijke huisdecoratie. Bij Floralux vind je dit jaar naast luxedecoratie ook betaalbare kerstartikelen. “Want Kerst is er voor iedereen.” De nieuwe kleuren voor deze winter zijn alvast aubergine, nougat en camel. Ook zijdebloemen duiken dit jaar veel meer op dan vroeger. “Nog tot eind september zijn we nog dag en nacht bezig met de inrichting van ons kerstdorp. Een twintigtal mensen helpt hieraan mee. Zaterdag verwachten we toch al meteen veel kijklustigen. Zelfs midden in de zomer denken al heel wat mensen aan de gezelligheid van Kerst.”