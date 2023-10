De weg naar de Efteling loopt voortaan via Ieper: Gantner Ticketing sluit topdeal met Nederlands pretpark

De Efteling, een van de grootste attractieparken van Europa, gaat in zee met Gantner Ticketing om de reserveringen en ticketverkoop vlot te laten verlopen. Het Ieperse bedrijf is in dertig jaar uitgegroeid tot een wereldspeler binnen de vrijetijdsmarkt en heeft tot in Qatar projecten lopen. “Elk jaar kopen honderd miljoen mensen via onze platformen een toegangskaartje.”

Liefst 4,5 miljoen bezoekers lokt de Efteling, het grootste pretpark bij onze noorderburen, jaarlijks. Die zullen tegen de zomer van 2024 online tickets kunnen kopen via een softwareplatform dat in Ieper gestalte kreeg. De reservaties voor groepen en scholen lopen nu al op die manier.

“Zowel het attractiepark zelf als het bijhorende resort zullen ons systeem implementeren voor online ticketing en boekingen, en ook de kassasystemen zullen op Enviso en Recreatex – zoals onze softwarepakketten heten – draaien”, leggen operations manager Thomas van Rie (43) en marketingverantwoordelijke Stefanie Dieryckx (40) uit.

“In onze sector zijn we nu al de marktleider in de Benelux”

Bij Gantner Ticketing zijn ze een stevige uitdaging intussen gewoon, maar de deal met de Efteling staat hoog aangeschreven binnen het bedrijf. “Dit is écht groot”, valt te horen. “We werken ook samen met het Anne Frank Huis en het Rijksmuseum in Amsterdam, respectievelijk goed voor 1,3 en 2,5 miljoen bezoekers per jaar. De Efteling is nog net een trapje hoger.”

Plopsa, Pairi Daiza, Qatar…

De start van Gantner dateert van 1990, toen de Ieperse ondernemer Dirk Syx de fundamenten legde voor Syx Automations. In 2017 werd het bedrijf aan de Oostenrijkse groep Gantner Technologies verkocht, in 2020 nam de Spaanse sectorgenoot die groep over.

“Maar we blijven vooral een op en top Iepers verhaal”, zeggen Thomas en Stefanie trots. “Vandaag zijn we marktleider in de Benelux wanneer het over softwareautomatiseringsoplossingen in de sport-, cultuur en vrijetijdssector gaat.”

In mensentaal: Gantner Ticketing ontwerpt en levert softwaresystemen én hardware voor spelers die in de recreatieve sector actief zijn. “Een mooi voorbeeld vormen alle pretparken van Plopsa. Niet enkel die in eigen land, ook de parken in Polen en Duitsland draaien op onze systemen. Daar leveren we alles om de online aankoop van tickets mogelijk te maken, maar we ondersteunen ook de horeca- en retailpunten, het parkeerverhaal…”

De mensen van Gantner Ticketing ondertekenden het contract in de Efteling. © GF

De klantenportefeuille is erg divers en steekt vol mooie en bekende namen. “Zo’n 85 procent van alle Vlaamse steden en gemeenten werkt met onze systemen. Wij zorgen er onder andere voor dat er bijvoorbeeld online een sporthal of gemeentelijke zaal gereserveerd kan worden, dat mensen voor activiteiten of de speelpleinwerking kunnen inschrijven. Maar ook dierentuinen als Pairi Daiza, de Zoo van Antwerpen en De Beekse Bergen hebben onze systemen geïmplementeerd, net als Bobbejaanland.”

Gantner Ticketing beschouwt de Benelux als de thuismarkt, maar is tot ver buiten die landsgrenzen actief. “Frankrijk en Duitsland zijn onze groeilanden, maar we hebben ook projecten lopen in IJsland, Hongarije en Spitsbergen (Noorwegen, red.), waar we in wellnesscentra te vinden zijn. Ook het grootste aquapark van Saudi-Arabië werkt met onze technologie, net als het Islamic en National Museum van Qatar.”

Volledig ingeburgerd

Dat de aanpak van Gantner Ticketing zo populair is, heeft het te danken aan het all in one-verhaal, duiden Stefanie en Thomas. “Wij doen alles zelf: van ontwikkeling over productie tot plaatsing, met een 24/7-ondersteuning.”

“We garanderen ook dat onze systemen 99,95 procent van het jaar up and running zijn. En áls er een probleem opduikt, proberen we dat elke keer opnieuw zo snel mogelijk te verhelpen. Klant- en gebruiksvriendelijkheid staan hier voorop. Voor de gebruiker moet het zo eenvoudig mogelijk te bedienen zijn, maar de technologie onder de motorkap is vaak erg complex. Zo hebben we het graag.”

© GF

Wat Gantner Ticketing doet, is met het blote oog niet meteen zichtbaar, maar in onze gedigitaliseerde wereld is het van levensbelang. “Sinds de coronacrisis is online ticketing en boeking volledig ingeburgerd. Vroeger reden we ergens naartoe en kochten we een ticket ter plekke, nu schaffen we die van thuis uit aan en vertrekken dan. Aan ons om dit op een zo efficiënt mogelijke manier te laten verlopen.”

De komende jaren wil Gantner Ticketing verder groeien. Van de 175 medewerkers zijn er 110 op Ieperse bodem aan de slag, maar er zijn ook teamleden actief in Nederland, Frankrijk en Duitsland.

“In India hebben we dan weer vijftig ontwikkelaars in dienst. We richten onze pijlen ook bewust nóg meer op de internationale markt. In de Benelux zijn we een van de absolute referenties, nu willen we onder andere ook in de Verenigde Staten vaste voet aan de grond krijgen. Daarvoor is onze samenwerking met de Efteling een mooie referentie.”

Gantner Ticketing klokte in 2022 af op een groepsomzet van 28 miljoen euro. 75 procent van alle activiteiten vindt in het buitenland plaats.

www.gantner.com