De Vreemde Eend in Kortrijk breidt uit met twee extra verdiepen

De Vreemde Eend in de Kortrijkse Wijngaardstraat is een originele inspiratie- en cadeauwinkel met woondecoratie, geschenken, duurzame kledij en accessoires. Daar kan je nu twee extra verdiepen aan toevoegen, waaronder een ‘Secret Garden’, ‘Het Snoezelnest’ en een polyvalent zaaltje genaamd ‘De Boomhut’.

Het DESIGN IN SHOPS-project moedigt handelaars aan en steunt hen om hun winkel te vernieuwen, zichtbaarheid te verbeteren of andere creatieve ingrepen te verrichten samen met een designer. Daarbij staat Designregio Kortrijk in voor de koppeling tussen handelaar en designer. Zo werkte zaakvoerder Annemie Dufromont samen met designer Michel Dupont. “We besloten niet alleen een make-over te geven aan de winkel, we renoveerden meteen ook drie verdiepingen. Zo kregen ook de verdiepen boven de winkel een waardevolle invulling. Michel werkt hoofdzakelijk met upcycling.”

De benedenverdieping blijft in hoofdzaak de winkel. Het verdiep daarboven geeft plaats aan lokale kunstenaars die hun werken willen aanbieden aan de klant via een pop-in shop. Zo geeft Annemie andere creatievelingen de kans om hun ontwerpen te etaleren zonder dat dit de identiteit van de collectie van De Vreemde Eend raakt. Boven de winkel genieten klanten ook van een Secret Garden, waar het fleurig vertoeven is met een drankje.

Kleine events

De Secret Garden is een zonneterras dat bloemrijk aangekleed werd en waar geuren van kruiden, beweging van insecten en geluid ook mee laten beleven. In De Boomhut op het tweede verdiep kunnen kleine groepen samenkomen en kunnen vrienden elkaar ontmoeten met een drankje of een gezelschapsspel. Er kunnen ook workshops gegeven worden met een beperkt publiek of kleine events. In het verleden werden al workshops als THEEgustatie georganiseerd op het eerste verdiep, daar wil Annemie in de toekomst opnieuw ruimte aan geven.

Mooie verhalen

“Het zat al in de genen van De Vreemde Eend om een winkel te worden waar mensen zich thuisvoelen. Ik wou de winkel laten uitgroeien tot een plek om te ontmoeten, waar mooie verhalen kunnen groeien. De andere kamer op de bovenste verdieping biedt plaats voor Het Snoezelnest voor jongvolwassenen en volwassenen. Via Het Snoezelnest wil ik een unieke beleving van snuisteren aanbieden. In onze overprikkelde maatschappij is daar nood aan”, zegt Annemie.