“De vakbonden ontkennen het licht van de zon”: aan vooravond van zijn afscheid schiet VOKA-topman Hans Maertens met scherp

“Wie kan mij uitleggen waarom een treinbestuurder op 55 jaar zou mogen stoppen en een buschauffeur niet?” Voka-topman Hans Maertens schiet met scherp op de vakbondsacties tegen de regering-De Wever. Een gesprek met dé stem van de ondernemers over doemdenkers en de big bang, over deze krant ook, Lichtervelde en… Wolf.

Hans Maertens is aan zijn laatste maanden bezig als topman van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen. Op 31 augustus trekt hij de deur van de Koningsstraat in Brussel achter zich dicht. De 62-jarige Lichterveldenaar zal dan meer dan tien jaar aan het hoofd hebben gestaan van deze invloedrijke organisatie. “Een beslissing die ik vorige zomer heb genomen. Het was aan de voet van de Mont Ventoux dat ik mijn vrouw en kinderen heb gezegd dat het tijd is voor een nieuw hoofdstuk in mijn carrière, en wellicht het laatste. Als je nog 5 tot 6 jaar wil werken en je hebt nog zoveel dromen, dan mag je niet meer wachten. Het is tijd voor iets anders en voor Voka is het tijd voor iemand anders. Maar tot 31 augustus blijf ik alles geven.”

Net nu Bart De Wever (N-VA) premier is geworden: de man die ooit zei dat u zijn baas bent.

(grijnst) “Dat heeft er absoluut niets mee te maken. Al is de timing wel ideaal. Het is goed dat mijn opvolger bij het begin van een nieuwe regeerperiode aantreedt, en niet midden in een verkiezingscampagne. Zo krijgt hij of zij de tijd om zich in te werken.”

De regering van De Wever is één maand bezig. Wat is uw eerste indruk?

“Wij vinden dat het regeerakkoord sterke aanzetten bevat. Deze regering is de eerste in lange tijd die lijkt te begrijpen dat dit land échte hervormingen nodig heeft. Alleen moet ze vaart zetten achter haar plannen. Ze mag niet wachten met de uitvoering. Maar ik heb niet de indruk dat ze dat zal doen.”

Wat pikt u eruit als beste hervorming?

(denkt na) “Dan zeg ik: de arbeidsmarkt. Als we onze welvaart willen behouden, moeten er meer mensen aan de slag. Dat de regering de werkloosheidsuitkering in de tijd wil beperken, is een goede zaak. Wat we ook toejuichen zijn de stappen die gezet worden om onze arbeidsmarkt moderner en flexibeler te maken. De uitbreiding van de flexi-jobs bijvoorbeeld. Of de versoepeling van de nachtarbeid: die zal ons land aantrekkelijker maken voor grote spelers uit de e-commerce. Kortom: allemaal maatregelen die onze concurrentiekracht versterken: eindelijk!”

“Onze bedrijven verkeren in zwaar weer. Het gaat slechter met onze economie dan velen willen inzien”

De vakbonden lijken een ander akkoord gelezen te hebben. Zij zien een frontale aanval op de arbeidswereld.

(scherp) “De vakbonden ontkennen het licht van de zon. Er moet mij toch iets van het hart. Onze bedrijven verkeren in zwaar weer. Het gaat slechter met onze economie dan velen willen inzien. En waarom? (benadrukt) Omdat wij achterophinken tegenover buitenlandse concurrenten. Onze loon- en energiekosten zijn veel hoger, de administratieve lasten ook, wij krijgen haast niets meer vergund. Komt daarbij: de internationale situatie en Trump die dreigt met heffingen. Wanneer gaan de vakbonden eindelijk de ernst inzien? (zucht) Wie mij kent, weet dat ik geen doemdenker ben. Maar we zitten echt wel in een polycrisis. We hebben daarom nood aan een regering die durft te hervormen. Dus neen, ik kan geen enkel begrip opbrengen voor alle stakingen die we nu weer meemaken.”

De volgende algemene staking is voor 31 maart. Welke impact heeft zoiets op de ondernemingen?

“Dat kost 500 miljoen euro per dag. En dat is maar één element. Minstens even belangrijk is de reputatieschade die wij als land elke keer oplopen. De luchthaven van Zaventem lag dit jaar al twee keer plat. Denk je dat daar begrip voor is in het buitenland? Helemaal niet.”

Hebben de vakbonden geen punt als ze de pensioenhervorming op de korrel nemen? Onder meer leerkrachten en treinbestuurders zullen langer moeten werken.

“Ga aan tafel en onderhandel. Dat is de enige manier om iets gedaan te krijgen. En toon toch ook eens wat moed. Sommige dingen vallen toch niet meer uit te leggen. Wie kan mij bijvoorbeeld zeggen waarom een treinbestuurder op 55 jaar zou mogen stoppen en een buschauffeur niet? Dat moeten de vakbonden toch ook inzien? Dat de regering alle pensioenstelsels wil harmoniseren, valt alleen maar toe te juichen. Bovendien zijn er heel wat overgangsmaatregelen voorzien. Dat geldt voor alle domeinen. Wat de regering wil doen, is niet de big bang. Het zijn voorzichtige stappen in de goede richting.”

Volgens de Nationale Bank gaat de regering niet ver genoeg. Hoe kijkt u daarnaar?

“Wij geven de Nationale Bank gelijk. Het zal niet genoeg zijn. Vergelijk het met een wonde. Deze regering heeft de verdienste dat ze de wonde ziet én dat ze de wonde wil genezen. Maar genezing zal helaas niet lukken in vijf jaar tijd. Net daarom moeten we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen, ook wij, ook de vakbonden. (windt zich op) Denk je dat wij voor alle maatregelen staan te springen? Opnieuw wordt de automatische koppeling van de lonen aan de index niet aangepakt. Wij vinden dat een gemiste kans. Of de invoering van de meerwaardebelasting: dat valt heel slecht bij onze achterban. Maar toch gaan wij het akkoord verdedigen.”

“Ondernemingen zijn niet het probleem, zoals sommigen soms denken, maar een belangrijk deel van de oplossing”, stelt Hans Maertens. © Christophe De Muynck

Als de regering over iets ruzie maakt, is het over de meerwaardebelasting. Is dat nu echt zo verschrikkelijk?

(wikt zijn woorden) “Wie maakt er onze welvaart? Dat zijn in de eerste plaats onze ondernemingen. Zij zijn de sleutel tot succes. Ondernemingen hebben natuurlijk geld nodig. Aandelen, zeg maar. Als mensen willen investeren in onze bedrijven, dan zou je dat als overheid moeten stimuleren, en zeker niet belasten. Wat zal het gevolg zijn van deze nieuwe belasting? Dat het spaarboekje weer populairder wordt. Wij zijn trouwens al kampioen in alle soorten belastingen. Er was één belasting die we nog niet hadden en die gaan we nu ook invoeren. (even stil) Dat is trouwens een belasting die zeker in West-Vlaanderen, dé kmo-provincie bij uitstek, gevoeld zal worden.”

Laten we eens naar onze provincie kijken. Wat vindt u ervan dat er geen West-Vlaamse minister in de federale regering zit? Kan dat nefast uitdraaien of moeten we geen Calimero spelen?

“De twee. Een minister kijkt altijd naar zijn eigen achtertuin. Dat zou niet mogen, maar het is wel zo. Dus het is zeker spijtig dat we geen West-Vlaamse minister hebben. Anderzijds moeten we geen Calimero spelen. Laat ons onze krachten meer dan ooit bundelen zodat onze stem in Brussel zeker gehoord wordt. Voka West-Vlaanderen wil daar zeker een voortrekker in zijn. In de Vlaamse regering zitten er gelukkig wel twee West-Vlamingen, en niet van de minsten: Hilde Crevits (CD&V) en Melissa Depraetere (Vooruit). Veel cruciale bevoegdheden liggen in hun handen.”

Deze Vlaamse regering bestelt een nieuwe studie naar de verbreding van de E403. Wat denkt u daarvan?

“Als je niet wil beslissen, dan zeg je dat beter eerlijk. Dat is mijn tip aan elke regering. Ik denk dat het voor iedereen duidelijk is dat er een derde rijstrook moet komen tussen Lichtervelde en Brugge. Je hebt daar geen dure studies meer voor nodig. Dat is een kwestie van gezond verstand. Dat is een voorbeeld van een dossier waar de West-Vlamingen blijkbaar nog niet met één stem spreken. Jammer, want die derde rijstrook is echt een prioritair dossier voor onze bedrijven.”

Op 31 augustus geeft u de fakkel door. Hoe blikt u terug op deze tien jaar? Welke stempel hebt u kunnen drukken?

“Is het niet te vroeg om daarover te spreken? (denkt na) Het was een enorm voorrecht om de spreekbuis van onze ondernemingen te mogen zijn. Ik kijk daar met veel voldoening op terug. Ik heb altijd de nadruk gelegd op het verschil dat onze ondernemingen maken en ik denk dat ik daarin geslaagd ben. Ondernemingen zijn niet het probleem, zoals sommigen soms denken, maar een belangrijk deel van de oplossing. We zien dat onze organisatie meer en meer weegt in de politieke wereld en dat wij ook in de media meer en meer gehoor krijgen. Daar ben ik ook fier op. Ik meen te mogen zeggen dat wij de invloedrijkste ondernemersorganisatie van Vlaanderen geworden zijn. Ook daarom is dit een mooi moment om afscheid te nemen. Het is aan iemand anders om te volgende stappen te zetten.”

“Het belang van een krant als KW zal stijgen in de toekomst”

De invloedrijkste, zegt u. Toch zetelt u niet in de Groep van Tien, waar het sociaal overleg plaatsvindt – in tegenstelling tot Unizo en VBO. Is dat een frustratie?

“Neen, een frustratie niet. Horen wij daar thuis? Dat is een andere vraag. Ik ga daar geen ja of neen op antwoorden. Ik kan wel dit zeggen: het sociaal overleg is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog – tachtig jaar geleden dus. Het model heeft zijn verdiensten gehad, maar werkt nog altijd volgens dezelfde oude recepten. Ik denk dat het tijd is om het sociaal overleg de 21ste eeuw in te loodsen. Maar hoe dat eruit moet zien, is niet aan mij om hier te zeggen.”

Weet u al wat u zal doen als u straks afzwaait?

“Neen. Ik heb nog véél dromen en ideeën. Te veel, zegt mijn vrouw. (lacht) Het enige wat ik al beslist heb, is dat ik nog zes jaar wil werken. Verder is alles denkbaar. Als ik terugblik, dan zijn media, beleid en ondernemerschap de drie rode draden in mijn carrière. De kans is groot dat ik ook in de toekomst op deze driehoek zal werken. Al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Gun me nog even de tijd om na te denken.” (lacht)

Volgt u onze krant nog op de voet? Twintig jaar geleden was u hier directeur.

(enthousiast) “Absoluut, KW blijft me na aan het hart liggen. Ik lieg niet als ik zeg dat ik jullie krant van a tot z lees, zowel provinciaal als lokaal. Omdat ik voeling wil houden met wat er op het terrein gebeurt. Ik woon in Lichtervelde en heb sinds enkele jaren het genoegen om ook het Brugse nieuws te kunnen lezen in mijn editie. De stukken van Stefan Vankerkhoven: fantastisch toch! Of die van Johan Sabbe over Torhout: fantastisch! Er is geen pagina die ik niet bekeken heb. Ik heb zes abonnementen thuis: De Tijd, Het Laatste Nieuws, De Standaard, Knack, Trends en KW. Om maar te zeggen: ik volg de media op de voet. Al moet ik toegeven dat dat soms tot familiale discussies leidt. (lacht) Ik denk zelfs, en hoop, dat het belang van een krant als KW in de toekomst zal stijgen. Als de wereld ongrijpbaar wordt, als internationale spanningen stijgen, zoeken mensen graag nabijheid op.”

Over Lichtervelde gesproken: ik heb vorige vrijdag een hapje gegeten in Wolf.

(pikt in) “Is ’t echt? (met fonkelende ogen) Wat een unieke bruine kroeg, hè. Simpele kaart, maar o zo lekker! Wolf is voor mij pure nostalgie. (op dreef) Wist je dat mijn overgrootouders daar in 1919 een herberg zijn begonnen? Die is verdergezet door mijn grootouders en later hebben mijn ouders hem omgevormd tot drukkerij en winkel met papierwaren. In de jaren negentig werd de zaak overgenomen door de huidige uitbaters die er weer een prachtig café van gemaakt hebben. Dat is voor mij écht thuiskomen. Het is geen toeval dat ik nog altijd om de hoek woon.”