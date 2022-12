De Profploeg geeft advies rond handelskernen

Enkele maanden geleden diende de gemeente een aanvraag in bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) voor begeleiding van hun ‘Profploeg’ om een sterk beleid rond bedrijvige handelskernen te helpen uitwerken. “VLAIO is het aanspreekpunt van de Vlaamse Overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. Ze stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat”, verduidelijkt schepen van lokale economie Raf Deprez (CD&V). “Hun Profploeg is een groep experten uit tien Vlaamse bedrijven die echt specialisten zijn op hun terrein.”

De aanvraag van Zwevegem werd weerhouden en de gemeente krijgt de bijstand van drie experten. “Er waren al enkele gesprekken en de experten zijn nu aan de slag. Als eerste zal het bureau DIFT, actief op o.a. het vlak van citymarketing, de identiteit voor het kernwinkelgebied helpen uitwerken. Ze zijn onlangs gestart met een bevraging van zowel inwoners, handelaars, klanten en politici. De link naar deze enquête kan men vinden via de website van de gemeente”, aldus Deprez.

Het tweede team experten is het adviesbureau Common Ground die het deel ‘proces en participatie’ voor haar rekening neemt. “Zij zullen ons concrete aanbevelingen doen om te werken aan een meer structurele dialoog tussen de handelaars en de gemeente en, ook belangrijk, tussen de handelaars onderling.”

Ten slotte zullen de vastgoedexperten van Quares advies geven rond een versterkend beleid bij een versnipperde handelskern. Volgens de schepen duurt het volledige traject van de Profploeg negen maanden. (GJZ)