De prijs van eieren blijft verder stijgen

De prijs van eieren in ons land blijft records breken. Een ei kost nu 17,52 cent, zo blijkt uit cijfers van de eierprijzencommissie in Kruisem.

Het is in Kruisem dat de prijs van de eieren voor ons land wekelijks wordt vastgelegd. Voor een bruin scharrelei van 62,5 gram krijgt de pluimveehouder momenteel 17,52 cent: een absoluut record. Een week geleden stond de prijs nog maar op 16,86 cent. De prijs voor een karton eieren in de winkel is dan nog een een stuk duurder.

Wereldwijde krapte

Aanleiding voor de recordprijzen is de wereldwijde krappe markt. Er is in aanloop naar Pasen extra veel vraag naar eieren, terwijl het aanbod door onder meer vogelgriep in de VS en Oost-Europa beperkt is.