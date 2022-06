De Poorter Aluminium in Meulebeke failliet, 28 mensen verliezen hun job

De ondernemingsrechtbank in Kortrijk heeft de producent van aluminium raam-, deur- en gevelsystemen De Poorter Aluminium in Meulebeke failliet verklaard. Door het faillissement verliezen 28 arbeiders en bedienden hun job.

De Poorter Aluminium startte aanvankelijk als een producent van houten schrijnwerk en werd in 2006 als Yprado Construct in Ieper opgericht. Aansluitend werd het productgamma met aluminium producten uitgebreid.

Het bedrijf besliste te investeren in de ontwikkeling van een eigen profielsysteem: Alu-One. Bedoeling was het volledige proces vanaf het ontwerp tot en met de montage van het geproduceerde eindproduct in handen te hebben. Na omzwervingen in Waregem en Ingelmunster belandde de firma in 2020 in een nieuwe fabriek op de industriezone III in de Gentstraat in Meulebeke.

Verhuis vanuit Roemenië

“Plan was om de productie vanuit Roemenië naar België over te brengen maar dat duurde langer en kostte meer dan vooraf gedacht”, aldus curator Nathalie Beernaert uit Roeselare.

Zij volgt samen met advocate Sylvie Foulon uit Roeselare het faillissement op. Zij vormen dan ook het eerste aanspreekpunt voor de afhandeling van het faillissement.

