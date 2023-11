De Panne wint prestigieuze Servantes award

In de categorie team deelden team HR en De Project Club van De Panne de eerste prijs van de Servantes Award. Deze prestigieuze prijs zet medewerkers van lokale besturen in de categorieën nieuwkomer, loopbaan en team in de schijnwerpers. Beide teams van De Panne wonnen deze award omdat ze een nieuwe wind door het bestuur laten waaien.

Mede dankzij hun initiatieven zette De Panne grote stappen naar een moderne, efficiënte en aantrekkelijke organisatie en werd De Panne een sterk merk op de arbeidsmarkt. Deze ambitieuze teams mogen zich terecht ambassadeurs van een nieuw hr-beleid noemen en zijn een inspiratie voor andere lokale besturen. Luc Anno kreeg een positieve erkenning als professional binnen een lokaal bestuur. (MVO)