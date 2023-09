De man die de West-Vlaming met de bus leerde reizen: Luc Glorieux bouwde West-Vlaanderen uit tot Mekka van autocarwereld

Straks lokt Busworld in Brussels Expo opnieuw vlot 40.000 bezoekers uit meer dan honderd landen en daar heeft Luc Glorieux een bijzonder groot aandeel in. De Kortrijkse Roeselarenaar is al bijna zes decennia in de autocartoerismewereld actief en zette haast eigenhandig de sector vanuit West-Vlaanderen op de wereldkaart. “Ons pionierswerk is nog altijd relevant”, zegt hij.

Dat Luc Glorieux (81) in de autocartoerismesector aan de slag ging, heeft hij aan het toeval te danken. “Ik had begin jaren zestig mijn regentaatsdiploma Nederlands-geschiedenis op zak en na mijn legerdienst belandde ik met voormalig Kortrijks burgemeester Jules Coussens aan de toog van café ’t Kelderke, onder het stadhuis van Kortrijk”, graaft hij in zijn geheugen.

“Hij had een lijnbusbedrijf en stond onder andere in voor de verbinding Kortrijk-Roeselare. Jules vertelde me dat de Beroepsvereniging van Autobus- en Autocarondernemers van West-Vlaanderen op zoek was naar een nieuwe secretaris. Ik besloot mijn kans te wagen en rondde het bijhorende examen succesvol af. Op 1 mei 1965 ging ik van start. Midden jaren zestig was het massatoerisme in hevige ontwikkeling en begonnen we per autocar massaal richting het zonnige zuiden te trekken. Ik zat tijdens die evolutie op de eerste rij.”

Tijdens die beginjaren trok Luc elke zaterdag naar Oostende, waar hij in een café een geïmproviseerd bureau optrok om zaakvoerders van autocarbedrijven bij te staan.

“Busworld is de hoogmis van de autocar- en autobusbranche”

“Zij pikten er de vele Britse toeristen op die per ferry naar het Europese vasteland waren afgereisd, om dan per autocar hun trip verder te zetten. Ik verzorgde toen ook de coördinatie van de meer dan zeshonderd bussen die West-Vlaamse grensarbeiders van en naar Noord-Frankrijk brachten. Ik raakte al snel helemaal verliefd op de stiel.”

Fundamenten gelegd

Luc besloot om mee zijn schouders onder de uitbouw van de sector te zetten en riep in 1973, in samenwerking met het huidige Syntra West in Roeselare, een doorgedreven reisleidersopleiding in het leven.

“Met een grondige basis én specialisatie. Onze reisleiders moesten zich helemaal kunnen verdiepen in een land of streek. Ikzelf heb mijn focus gelegd op Picardië, Normandië en Parijs, met extra aandacht voor het oorlogsverleden.”

Vijftig jaar later blijft Lucs pionierswerk meer dan relevant. “De fond is nog altijd dezelfde”, vervolgt hij. “Als reisleider moet je probleemoplossend kunnen werken, de regio door en door kennen en erg sociaal ingesteld zijn. De fundamenten en principes zijn doorheen de jaren overgenomen door opleidingen in Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië. Het is, na mijn dochters Mieke (54) en Veerle (48), mijn derde kindje.”

Geboorte in Kortrijk

De meest in het oog springende verwezenlijking van Luc is Busworld, een vakbeurs voor de autocar- en autobussector die een internationale topreputatie geniet. Van zaterdag 7 tot en met donderdag 12 oktober verzamelt het wereldje al voor de 25ste keer, met sinds 2019 Brussels Expo als decor.

“Maar de geboortegrond ligt in Kortrijk”, stelt Luc trots. “Ik kreeg het idee in januari 1971, toen ik het autosalon in Brussel bezocht. Alle autocarconstructeurs waren in een uithoek van het salon ondergebracht. Dat moet beter, dacht ik.”

© JOKE COUVREUR

En zo geschiedde, want nog datzelfde jaar organiseerde Luc de eerste editie van Busworld in Kortrijk Xpo. “Met een handvol standhouders en zo’n driehonderd bezoekers. Het zaadje was geplant.”

Busworld, dat sindsdien elke twee jaar plaatsvindt, groeide editie na editie. “In 2017 klokten we af op 36.000 bezoekers en zaten we in Kortrijk qua beschikbare oppervlakte écht tegen het plafond. Een verhuis richting Brussel drong zich op, al zal Kortrijk altijd het moederhuis van Busworld blijven.”

Voor de 25ste editie worden liefst 46.000 bezoekers uit 120 landen verwacht en herbergt Brussels Expo op 77.000 vierkante meter alles wat met de sector te maken heeft. “Busworld is de hoogmis van de autocar- en autobusbranche, met ook beurzen in Turkije, China, de VS, Brazilië, India… Het is een mondiaal keurmerk.”

‘Mwoosn en brieln’

Onder de vleugels van Luc, die jarenlang bestuurder en directeur was van de Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers en Reisorganisatoren (FBAA), groeide het verhaal van een eenmansorganisatie uit tot een geoliede twaalfkoppige machine, met Lucs dochter Mieke aan het roer.

Luc zelf wordt als wereldautoriteit binnen de sector geroemd. “Mooie woorden”, glundert hij. “Maar ik heb het altijd met hart en ziel gedaan. Mijn lijfspreuk al die jaren: mwoosn en brieln, maar wel zorgen dat alles tot in de puntjes klopt. Mijn engagement heeft me veel geschonken: zo heb ik getafeld met toenmalig prins Charles in Wales, ik stond aan de zijde van koningin Elizabeth en president Mitterand bij de opening van de Kanaaltunnel… En ik werd door onze koning benoemd tot Commandeur in de Kroonorde.”

Ook vandaag is Luc nog in de branche actief. “Voor bijzondere groepen ben ik nog reisleider en bij Syntra West blijf ik adviseur. “Autocartoerisme is een sector met een mooie toekomst. Op Busworld deden trouwens de eerste geëlektrificeerde autobussen hun intrede. We zijn klaar voor wat komt.”