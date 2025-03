“De klant is altijd koning bij ons”: Schoenen Handekyn en Fotografie Eggermont vieren tijdens Lenteshopping 125- en 100-jarig bestaan

Komend weekend kan je in het centrum terecht voor de Lenteshopping. Er wordt veel animatie voorzien en meer dan 100 handelaars pakken uit met speciale acties. Voor twee anciens in het straatbeeld wordt het een bijzonder weekend. Schoenen Handekyn viert zijn 125ste verjaardag. Overbuur Fotografie Piet Eggermont bevindt zich dit jaar exact een eeuw in de Stormestraat. “Wij spelen vaak de psycholoog van onze bezoekers.”

Op zaterdag 15 en zondag 16 maart organiseren tweedejaarsstudenten van Vives samen met handelaarsvereniging Winkelen in Waregem een bijzondere Lenteshopping. Op de Markt komen onder meer kermisattracties, een springkasteel en een grimeuse en bezoekers die een bloem knutselen voor een handelaar worden getrakteerd op een zoete attentie.

Voor Katelijne Handekyn (64) en Francky Goerlandt (65) wordt het een heel bijzondere Lenteshopping. Schoenenwinkel Handekyn blaast namelijk 125 kaarsjes uit. Grootvader Alois Handekyn startte begin 1900 als schoen- en gareelmaker in Deerlijk. Tijdens de zomer van 1910 verhuisde de zaak naar de Stormestraat.

Uniek

Zoon Jozef nam het werk in 1943 over, later stapte ook zijn vrouw Julia Vanruymbeke in de zaak. Begin 1980 start hun dochter Katelijne. “Vijf jaar later nam ik de winkel over. Ik sta intussen dus al 45 jaar in deze winkel”, vertelt Katelijne. “Het is uniek dat Schoenen Handekyn 125 jaar bestaat, dat maakt ons erg trots.”

Aan de overkant van de straat is het bij de vrienden van Fotografie Piet Eggermont ook feest. Piet (63) en zijn vrouw Leen Hauspie (63) vieren tijdens de Lenteshopping het eeuwfeest van de winkel. “De maatschappij maar vooral de fotografie is door de jaren heen fel veranderd. We hebben meteen de stap durven zetten om ons naast het analoge ook in de digtale wereld te verdiepen”, zegt Piet.

“Mensen kunnen hier hun hart luchten, en daar maken wij tijd voor”

Wie langs de Kerkstraat 31a in Anzegem passeert, kan de gekende familienaam nog in de gevel zien staan. Daar opende Emiel Eggermont een schilderszaak. “Zijn drie kinderen stapten nadien allemaal in de fotografie. Marcel bleef in Anzegem, Theo trok naar Zwevegem en mijn grootvader Ruben begon in 1925 met een winkel hier in het centrum van Waregem.” Dirk Eggermont en zijn vrouw Germaantje Verbrugge zetten de traditie verder. In 1984 stapte Piet mee in de zaak, die hij in 1990 overnam. “Zolang we gezond zijn, doen we verder.”

Ellenlang geduld

Zowel bij Handekyn als bij Eggermont zagen ze Waregem uitgroeien tot een echte stad. Ook in tijden met leegstand, wispelturig koopgedrag en sterke online concurrentie houden beide zaken al jaren met succes het hoofd boven water. “Zelf in de winkel staan is het allerbelangrijkste”, klinkt het eensgezind. “Het contact met de klanten, dat staat met stip op nummer één. Een extra voordeel is eigenaar zijn van het pand.”

“Wij spelen vaak de psycholoog van onze bezoekers. Vaste of nieuwe klanten, dat maakt niet uit. Dat is het mooie aan onze stiel. Mensen kunnen hier hun hart luchten, en daar maken wij tijd voor. We doen het graag, blijven steeds vriendelijk, kennen sommige klanten door en door en hebben gelukkig ellenlang geduld. Met een vast sluitingsuur wordt er niet gewerkt. “De klant is altijd koning. We steken niemand buiten omdat het plots 18.30 uur is.”

Kwadestraat

Met een even grote glimlach en onverbeterlijke klantvriendelijkheid, nodigen de zaakvoerders iedereen uit om mee te vieren. Handekyn geeft vanaf donderdag tot en met maandag 12,5 procent korting, en opent vanaf vrijdagmiddag een buitenbar. Eggermont trakteert zondagvoormiddag met een drankje, en met een kleine tentoonstelling over de geschiedenis van de zaak.

De Stormestraat wordt normaal deze legislatuur aangepakt. “Vroeger heette dit de Kwadestraat omdat men met paard en kar over kasseien moest tjolen. Nu horen we die omschrijving opnieuw. De winkeliers kijken uit naar de herinrichting, dat zullen ook de fietsers en automobilisten doen.”