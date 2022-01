De finalisten van JCI’s West-Vlaamse Jonge Ondernemer zijn bekend

De West-Vlaamse JCI-afdelingen zetten dit jaar hun schouders onder de tiende editie van de West-Vlaamse Jonge Ondernemer. De award wordt uitgereikt op 31 maart in 2022 in Kortrijk. De vier finalisten werden zondagavond bekend gemaakt: Jean-Paul Godfroy (BnB Support), Nicolas Buysschaert (Digital Kixx), Inge Lataire (Tuin & dier Lataire) en Steven Callens (Sunday).

Dit jaar hebben twaalf West-Vlaamse ondernemers gestreden voor een plaats in de finale. Deze ondernemers hebben hun kandidatuur moeten uiteenzetten aan een jury die bestaat uit oud-winnaars van de wedstrijd. De pitch ging door in beperkte kring in het bedrijf Woodstoxx te Menen.

Na een langdurige deliberatie heeft de jury geoordeeld dat de volgende ondernemers naar de finale mogen: Jean-Paul Godfroy (BnB Support), Nicolas Buysschaert (Digital Kixx), Inge Lataire (Tuin & dier Lataire) en Steven Callens (Sunday).

Krachtig netwerk uitbouwen

De commissie, onder de leiding van Virginie Ramboux van Aqualex, organiseert het hele traject, van selectie van de kandidaten tot uitreiking van de award. Een moeilijke, maar interessante taak en die neemt Virginie graag op zich.

“Het bouwen van een krachtig netwerk is belangrijk. Het is voor elke ondernemer een meerwaarde om met andere ondernemers in contact te komen en om te zien wat er leeft in West-Vlaanderen.”

De jury, die uiteindelijk uit de vier overgebleven finalisten de winnaar moet kiezen, zal bestaan uit ondernemende West-Vlamingen uit verschillende sectoren. Zij toetsen de finalisten aan de hand van verschillende criteria, waaronder de pijlers die aan de basis liggen van JCI: individu, gemeenschap, internationalisme en business.

Vlaamse Jonge Ondernemer

Op donderdag 31 maart 2022 wordt in Kortrijk tijdens een heuse awardshow de winnaar van de West-Vlaamse Jonge Ondernemer 2022 bekend gemaakt. De winnaar maakt ook kans om de award Vlaamse Jonge Ondernemer te winnen die doorgaat op donderdag 19 mei 2022 in Ronse.

JCI is een internationale organisatie die bestaat uit jonge ondernemende mensen. Door hun engagement, vriendschap en het realiseren van creatieve projecten, groeien zij tot toekomstgerichte ondernemers. De vier basispijlers waarrond JCI-leden evolueren zijn individu, gemeenschap, internationalisme en business. JCI Vlaanderen telt ongeveer 850 leden, waarvan 400 leden in JCI West-Vlaanderen.