De Computerfabriek neemt Millennium computers over: “Inspelen op snelgroeiende markt van internet en telefonie”

Zaakvoerders Elie Declercq en Esmeralda Santens van de Computerfabriek Harelbeke en Zwevegem hebben Millennium Computers Oostrozebeke overgenomen. Daarmee willen ze hun positie versterken en worden ze Proximus Partner.

De Computerfabriek verkoopt notebooks, vaste personal computers, printers, scanners, tablets, software en meer en herstelt onder meer computers, notebooks, monitoren en allerlei accessoires via hun eigen hersteldienst, ook aan huis. Ook vragen rond software worden beantwoord.

“De computerwereld verandert voortdurend en veel sneller dan vroeger”, duidt medezaakvoerder Elie Declercq. We willen dan ook sneller kunnen schakelen naar de noden van onze klanten en hen via persoonlijk contact het beste advies en de juiste concrete oplossingen blijven aanreiken: dit op maat van iedereen. Daarom bundelen de Computerfabriek en Millennium Computers de krachten. We kunnen nu inspelen op de snelgroeiende markt van internet en telefonie, mede door het Proximus partnership.” Ook een particulier, de zelfstandige en KMO-klant krijgt de nodige service.

Digitaal wordt menselijk

“Ons ervaren team vertaalt graag hun jarenlange ervaring in IT naar een menselijke taal en verstaanbare oplossing voor elke klant. Wij denken altijd vanuit de klant en houden van kort en krachtig. Digitaal wordt terug menselijk. Geen gedoe met complexe procedures en technische termen die mensen niet altijd begrijpen”, pikt medezaakvoerder Esmeralda Santens in.

“Via onze specialisatie in verschillende diensten richten wij ons op een volledige oplossing, zowel voor particulieren als bedrijven. Ons doel is om zo goed mogelijk aan de wensen van de klanten te voldoen tegen een eerlijke prijs. Voor ons is een persoonlijke aanpak en begeleiding belangrijk.” De Computerfabriek werd gesticht in 1999. Na de overname van Info Systems in Zwevegem en de huidige overname van Millennium Computers Oostrozebeke heeft de Computerfabriek Harelbeke nu drie vestigingen.