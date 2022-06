De Cierk is ‘Ik koop lokaal’-ambassadeur voor Oostende

De Fish Food & Meet Market De Cierk op de Oosteroever is verkozen tot ‘Ik koop lokaal’-ambassadeur in de Stad aan Zee. “Het is niet alleen een handelszaak, maar ook een ontmoetings- en belevingscentrum”, zegt zaakvoerder Willy Versluys.

Als één van de 57 West-Vlaamse verkozenen is zaakvoerder Willy Versluys van De Cierk erg blij met de ambassadeurstitel: “We waren twee jaar geleden pas open, en enkel de toonbank voor visserijproducten was opgestart, toen de pandemie ook ons overviel. De evenementenzalen zullen we nu pas kunnen commercialiseren.”

De Cierk vond onderdak in zeven voormalige pakhuizen van de vismijn ter hoogte van het Maritiem Plein op een Oosteroever in volle expansie. Op het gelijkvloers treft de bezoeker de ruime toonbanken met geëtaleerde producten van de zelfstandige producenten. Het aanbod, gestoeld op de korteketenfilosofie, garandeert een ruim gamma van zelf aangelande verse visserijproducten. Daarnaast is er een afdeling met lokale kaas-, brood-, confiserie- en zelfbereide producten . “De market, zoals het woord zegt, is geen brasserie of restaurant, maar de aangeboden producten kunnen wel ter plaatse genuttigd worden”, zo duidt Versluys.

Beleven

Eén hoog zijn er de evenementenruimtes voor feesten, congressen en meetings en een terras met zicht op de haventrafiek. Er is een kookeiland voor workshops en demonstraties.

“De Cierk is niet alleen een handelszaak, maar wil ook een ontmoetings- en belevingscentrum zijn midden de drukke bedrijvigheid van de haven en een jonge dynamische woonwijk in volle ontwikkeling”, aldus de zaakvoerder.

Willy Versluys viel dit jaar al ruim in de prijzen. Eerder was hij al de laureaat van de Prijs Cultuurraad van de stad Oostende als initiator, inspirator en conservator van ons maritiem erfgoed, kreeg hij van De Belgische Maritieme Liga de jaarlijkse award voor zijn onverdroten inzet voor het behoud van het varend erfgoed en werd De Cierk als innovatieve horecazaak genomineerd voor de Oostende Awards 2022.