De Buurderij Torhout bestaat vijf jaar

De Buurderij, het initiatief dat de korte keten in de praktijk brengt, is aan zijn vijfde verjaardag toe. Dat wordt op woensdagavond 18 oktober gevierd met een zevengangenmenu in Tordale in Torhout. De gerechten worden aangeboden tegen de inkoopprijs.

Het korte-ketenfeest start op de genoemde woensdag om 18 uur op de grote zolder van Tordale in het hoofdgebouw aan de Bruggestraat. Deelnemen aan het zevengangenmenu kost 58 euro, aperitief en drank inbegrepen. Enkel wat de producten effectief kosten, wordt in rekening gebracht. Inschrijven kan tot en met 8 oktober via de link op de Facebookpagina van Buurderij Torhout.

Via online platform

Jurgen Dereepere (42), de man die vijf jaar geleden met de Torhoutse Buurderij van start is gegaan en er nog altijd de drijvende kracht van is, is intussen de verantwoordelijke voor West-Vlaanderen geworden van de koepel Boeren & Buren. Vanuit die functie begeleidt hij andere Buurderij-verantwoordelijken. Ook heeft hij twee bijkomende Buurderijen opgericht, met name in Ichtegem en Oostende. Jurgen woont in Aartrijke en is leraar aan de Torhoutse Middenschool Sint-Rembert.

De bedoeling van De Buurderij is tweeledig. Ten eerste de lokale voedselproducenten de kans bieden om hun waren rechtstreeks tot bij de consument te brengen. En ten tweede de consument de mogelijkheid geven om via een handig online platform verse voeding te kopen die direct van de plaatselijke producent komt.

Het bestellen kan telkens tot en met dinsdag om middernacht en het afhalen gebeurt op donderdag van 17 tot 18 uur in Het Dak van Tordale aan de Bruggestraat. Cliënten van Tordale helpen mee, wat van De Buurderij een inclusief project maakt.

Verse producten

“Ik ben trots dat we na vijf jaar zo ver staan”, klinkt Jurgen supertevreden. “We beschikken over een fantastisch team van vrijwilligers en het aantal mensen dat van De Buurderij gebruikmaakt, is sterk gestegen. We zijn een duurzaam alternatief voor de gewone supermarkt.”

“Ik ben er heilig van overtuigd dat wat je eet, bepalend is voor je gezondheid en de kwaliteit van je leven. Bij ons krijg je geen voeding met bewaarmiddelen en allerhande toevoegingen, maar pure smaken. Verse producten rechtstreeks uit de buurt.”

Info: www.boerenenburen.be