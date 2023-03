De ambitie van ex-schepen en CEO Arne Vandendriessche reikt hoog:“Ik wil een wereldspeler worden met Signpost”

Ooit werd Arne Vandendriessche (40) een grote politieke toekomst voorspeld tot hij anderhalf jaar geleden tot ieders verrassing zijn schepenambt in Kortrijk opgaf om zich te concentreren op Signpost, zijn bedrijf dat als een komeet omhoog aan het schieten is. “We willen een wereldspeler worden als technologiegroep voor het onderwijs”, klinkt het bij de CEO.

Sportief gekleed, the boy next door waarmee je wel eens een pint wil gaan pakken. Aan Arne Vandendriessche (40) kan je niet meteen zien dat hij als ondernemer op zijn kousenvoeten een parcours aan het afwerken is dat de concurrenten wel eens naar adem doet happen. Het gaat dan ook snel voor Signpost, zeer snel. Met 185 miljoen euro ligt het zakencijfer al 90 keer hoger dan toen hij het bedrijf overnam in 2016 en het aantal werknemers is recht evenredig opgelopen tot 260 nu. Een gesprek met een Kortrijkzaan die – zeer on-Vlaams – niet onder stoelen of banken steekt dat hij naar het allerhoogste mikt in de bedrijfssector die inzet op de digitalisering van het onderwijs.

Op jullie site omschrijven jullie zichzelf als de ICT-partner van het onderwijs. Leg eens kort uit wat dit precies inhoudt?

“Met Signpost bieden we digitale oplossingen aan voor het lager, secundair en hoger onderwijs. Om dat optimaal te kunnen realiseren hebben we vier bedrijven opgericht. Vooreerst is er een softwarebedrijf waarmee we nu al een miljoen Europese studenten bereiken in het secundair en hoger onderwijs. Er is ook een hardwarebedrijf waarmee we in vier landen actief zijn. Daarvoor beschikken we onder meer over een team van tachtig technici die overal paraat staan om bij te springen waar er problemen zijn met de naar schatting één miljoen laptops die we al geleverd hebben. Verder zijn er onze digitale uitgeverij waarmee we leermethodes uitwerken en is er onze joint venture (samenwerking, red) met Proximus om voor een snelle en stabiele connectiviteit te zorgen voor scholen.”

De zaken gaan uitstekend en de ambities zijn hoog. Waar hoop je over vijf jaar te staan?

“Laat ons zeggen dat ik tegen het einde van de jaren twintig graag een wereldspeler zou zijn met het softwarebedrijf van Signpost. We zijn daarmee nu al aanwezig in grote delen van Europa alsook in het Verenigd Koninkrijk maar vanaf 2026 hoop ik een grote sprong voorwaarts te kunnen maken en ook in een ander continent actief te zijn. Dat moet er dan wel één zijn met een hoge graad van digitalisering en dan denk ik aan een land als de Verenigde Staten, eventueel aan Australië of Canada. Tegen eind jaren twintig willen we op elk continent aanwezig zijn.”

Steven Buyse, de Kortrijkse baas van CVC, een van de zeven grootste investeringsbeheersmaatschappijen in de wereld, is mijn grote voorbeeld – Arne Vandendriessche

De vanzelfsprekendheid waarmee je dit allemaal vertelt doet me vermoeden dat je uit een familie van ondernemers komt.

“Dat is helemaal niet zo. Mijn moeder heeft altijd in de sociale sector gewerkt en mijn vader was zijn hele leven aan de slag als ingenieur bij machineproducent Vandewiele in Marke. Toch wist ik als kind al dat ik niet voor een baas zou willen werken. Ook mijn twee zussen oefenen een zelfstandige activiteit uit. Eén van hen runt een gezondheidscentrum, een ander is anesthesiste in AZ Groeninge”.

Bio Arne Vandendriessche Privé: Arne Vandendriessche (40) is getrouwd met Valerie Hellebuck (36). Ze hebben samen drie kinderen: Stella (8), Max (3) en George (1). Ze wonen in Heule maar gaan opnieuw in Kortrijk komen wonen. Loopbaan: Arne heeft Rechten en Politieke en Sociale wetenschappen gestudeerd. Hij is CEO van het Kortrijkse Signpost, een bedrijf dat inzet op de digitalisering van het onderwijs dat hij acht jaar geleden overnam. Er werken nu 260 mensen. Hij is ook voorzitter van Hangar K, de plek waar startende ondernemers een kans krijgen. Politiek: Arne was zes jaar schepen van Kortrijk. Hij startte in de politiek als woordvoerder van Vincent Van Quickenborne toen die federaal minister van Economie was. (vfb)

Wie is dan jouw grote inspirator in wat je doet?

“(Denkt na). Iemand als Steven Buyse zie ik toch wel een stuk als een voorbeeld. Zijn naam spreekt misschien niet meteen tot de verbeelding maar hij is de baas van CVC, een van de zeven grootste investeringsbeheersmaatschappijen in de wereld. Hij is als geboren en getogen Kortrijkzaan ook een van de mensen die sedert twee jaar aandeelhouder is bij Signpost en mee wil helpen om die grote stap voorwaarts te zetten. Hij is daar als investeerder goed voor geplaatst.”

Ik dacht dat je op de vraag zou antwoorden Vincent Van Quickenborne die jou ooit als zijn gedroomde opvolger in Kortrijk naar voor schoof.

“(Glimlacht) Vincent is zeker een inspiratiebron en voorbeeld door zijn manier en snelheid van denken. Ik voel veel verwantschap met hem en we kijken vaak op dezelfde manier aan tegen de dingen. Ik blijf hem ook eeuwig dankbaar omdat ik bij hem mijn carrière heb kunnen starten als woordvoerder in de periode dat hij federaal minister van Economie was. Ik was toen eigenlijk nog een student.”

Je was zes jaar lang schepen in Kortrijk. Keer je ooit terug naar de regionale politiek?

“Neen dat is een afgesloten hoofdstuk. De eerstkomende tien jaar wil ik me ten volle concentreren op Signpost en mocht ik daarna gevraagd worden om op het nationale politieke niveau een rol van betekenis te willen spelen, zou ik het overwegen. Al hoeft het ook niet.”

Wat betekent tot slot Kortrijk voor je?

“Dat is de stad waar ik van hou omdat ik hier veel ambitie in terug vind. Mijn vrouw en ik zijn ook van plan om in Kortrijk te blijven wonen en gaan over twee jaar verhuizen van Heule naar de Sint-Elooisdreef in het centrum van de stad waar we de oude hoeve gekocht hebben van de familie Steverlynck. Die laten we nu opknappen.”