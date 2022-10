Davinia (43) opent Oesfrituur in Oeselgem

Oeselgem zat lange tijd zonder frituur, maar daar wil Davinia Steelant (43) met Oesfrituur nu een antwoord op bieden. De nieuwe zaak opende deze week de deuren in de Wakkenstesteenweg 84a.

“Ik kom uit een familie van frituristen”, vertelt Davinia. “Verschillende familieleden hebben ooit een eigen frietkot uitgebaat. Ik ben er als kind vaak over de vloer gekomen, maar toch ben ik indertijd een andere professionele richting uitgeslagen. Zo ben ik 15 jaar onthaalmoeder geweest en werkte ik ook lange tijd op de afdeling voor demente bejaarden in het rust- en verzorgingstehuis van Wakken. Toch kriebelde het om met een eigen frituur van start te gaan.”

“Toen de laatste frituur (Merchie) in Oeselgem er mee ophield, vond ik dat het ideale moment om mijn droom concreet te maken. Bovendien zijn er al zo weinig handelszaken in Oeselgem. Zo hebben we geen bakker of bank, maar voor een frituur wilde ik wel zorgen. Alleen duurde het vanzelfsprekend even voor de bouwaanvraag rond was. De frituur bevindt zich immers in een nieuwbouw-chalet naast onze deur, die mijn man Frederic Cailliau (43) zelf geplaatst heeft.”

Alles met frietsnijder

In Oesfrituur kan je terecht voor de bekendste frituursnacks en wat de frietjes betreft is er een speciale bereidingswijze. “Net zoals ik het in de familie geleerd heb, zorg ik er manueel voor dat alles met een frietsnijder gemaakt wordt. Dat is arbeidsintensiever, maar vind ik beter en het heeft een zekere charme. De aardappelproducent moet daar ook rekening mee houden, want hij kan enkel bintjes aanleveren die zuiver zijn.”

“Ik start eerst rustig op, maar het is ook de bedoeling dat ik huisgemaakte burgers op de menukaart zal plaatsen. In de eerste week krijg ik nog extra hulp van mijn man en ook op drukke momenten springt hij bij, maar in de regel zal ik alleen in de frituur staan.”

Oesfrituur is elke dag open van 11.30 tot 13.30 uur en van 17.30 tot 21.30 uur. Op zaterdagavond kan je er tot 22 uur terecht. Van zondagmiddag tot en met maandag is de frituur gesloten.