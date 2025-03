Dat Jan (77) al 55 jaar bij hetzelfde bedrijf werkt is volgens arbeidseconoom een uitzonderlijke prestatie

Jan De Groote uit Oostkamp (77) werkt al 55 jaar bij diepvriesproducent Fribona. Na meer dan een halve eeuw bij hetzelfde bedrijf denkt hij nog niet aan stoppen. Wat Jan presteert is volgens arbeidseconoom Stijn Baert een unieke prestatie. “Dat is het resultaat van een loyale band tussen werkgever en -nemer.” HR-bedrijf SD Worx waarschuwt dat 65-plussers die nog aan de slag zijn binnenkort veel meer zullen voorkomen.

Mensen, die na de pensioenleeftijd nog actief zijn op de arbeidsmarkt zijn logischerwijze in de minderheid. Dat bevestigt HR-bedrijf SD Worx. Toch lopen er net zoals Jan De Groote nu veel meer 65-plussers nog rond op de werkvloer dan tien jaar geleden. “Er waren in 2024 exact 44.353 Belgische 65-plussers aan de slag in loondienst, meer dan dubbel zoveel als in 2014”, zegt juridisch expert Geert Vermeir.

“2,24 procent van de 65-plussers is nog aan het werk. De meesten doen dit wel op deeltijdse basis. Daarnaast valt het ook op dat ze in breed spectrum van jobs aan het werk zijn, van verpleegkundigen en productiearbeiders tot bewakingsagenten. De werkende groep 65-plussers groeit dus, maar zal altijd klein blijven. Zeker te klein om de uitstroom van de 55-plussers te compenseren.”

“Wat Jan hier presteert, is hoogst uitzonderlijk”, stelt arbeidseconoom Stijn Baert (UGent). “Uit cijfers van Eurostat blijkt dat slechts 0,7 procent van de 75-plussers nog werkt in ons land. In Nederland (3 procent) of Duitsland (2,4 procent) ligt dat iets hoger. Met voorbij de pensioenleeftijd werken doen deze mensen iets zeer mooi: ze dragen bij aan de sociale zekerheid en dus aan de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen.”

Loyaliteit

“Dat Jan al 55 jaar voor hetzelfde bedrijf werkt is uiterst zeldzaam”, zegt Baert verbluft. “Dit is een mooi verhaal, waarin een werkgever en werknemer voor elkaar kiezen. Een arbeidsrelatie bestaat niet alleen op papier, maar zit ook in het hart. Als een werkplaats goed voelt, is er geen nood om verandering te zoeken. Bovendien kunnen je blijven inzetten en blijven bijleren je gezond houden op die leeftijd. De algemene tendens is dat mensen opzien tegen hun werk, terwijl dat ook iets kan zijn waar je voldoening en geluk uit kunt halen. Daar is Jan een heel mooi voorbeeld van”, besluit Baert.

(Phebe Somers en Camille Jonckheere)