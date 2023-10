Danny stopt na 34 jaar met krantenwinkel Papyros in Sint-Pieterskerklaan in Brugge

Danny Casier (65) stopt op zaterdag 21 oktober als uitbater van krantenwinkel Papyros in de Sint-Pieterskerklaan in Brugge. Het is meteen ook het einde van de zaak, want een overnemer is het niet.

Wie graag nog een krant, tijdschrift of loterijformulier wil kopen bij krantenwinkel Papyros van Danny Casier in Sint-Pieters zal zich moeten reppen. Danny is 65 geworden en gaat met pensioen. Op zaterdag 21 oktober opent en sluit hij de deur van zijn zaak in de Sint-Pieterskerklaan voor het laatst. “Ik heb de hier al bestaande winkel overgenomen in augustus 1989. Voordien werkte ik als kwaliteitscontroleur bij de Oostendse scheepswerf Polyshop, maar daar moest ik vertrekken omdat het bedrijf zonder bestellingen kwam te zitten en uiteindelijk failliet ging”, vertelt Danny. “In de krant las ik een artikel over een krantenwinkel die over te nemen stond en na overleg met mijn vrouw Caroline Demuynck heb ik toegehapt. Zij had overigens in ditzelfde pand jarenlang een praktijk als pedicure.”

Gouden krantentijden meegemaakt

“ Ik heb hier nog de gouden tijden van de krantenverkoop meegemaakt. Elke dag werden hier enorm hoge stapels geleverd. Ik deed steeds om 6 uur open en dan stonden de mensen al klaar bij de deur voor hun dagelijkse krant en vaak ook een pakje sigaretten. Maar ik heb ook de sterke daling ervan gezien. Onder meer door de opkomst van het internet worden er minder papieren kranten gelezen en het aantal abonnementen is sterk gestegen ten opzichte van de losse verkoop in de winkels. De tijdschriften verkopen wel nog behoorlijk goed.”

“We zijn indertijd ook gestart met de verkoop van schoolgerief. Dat liep lang heel goed, tot er heel wat scholen waren die zelf schoolgerief begonnen te verkopen. En ook de grote supermarktketen zijn sterk op die markt gesprongen. Er is dus veel veranderd, maar het bleef altijd boeiend. Veel klanten kwamen hier ook wel eens hun hart luchten.”

“Het was hard werken én erg vroeg opstaan maar ik heb het al die jaren met plezier gedaan. Ik wil zeker al mijn klanten van harte bedanken”, besluit Danny Casier.