Dankzij deze man slaapt Cristiano Ronaldo beter: Waregemnaar lanceert revolutionair product

Bruno Nuyttens heeft een duidelijk doel: slaapproblemen en aanhoudende rugpijn de wereld uit helpen. Daarvoor ontwikkelde hij de Andufit: een matras die je onder je eigen exemplaar schuift en aan de hand van vibraties op bepaalde frequenties doet wat hij belooft: je pijnvrij een zalige nachtrust bezorgen. Intussen slapen zowel de nationale voetbalploeg van Spanje als Cristiano Ronaldo op de creatie van Bruno. “Volgend jaar willen we een versie voor kinderen op de markt brengen.”

Zowat een vierde van alle Belgen slaapt niet goed. Onvoldoende diepe nachtrust kan tot zowel fysieke als mentale klachten leiden, maar daar wil Waregemnaar Bruno Nuyttens (46) iets aan doen.

Drieëntwintig jaar geleden ging hij op zoek naar een oplossing om zijn vader Marc van chronische rugpijn te verlossen. “Hij had toen het hele traditionele patroon doorlopen: pillen, kine en osteopathie, inspuitingen… Die zorgden allemaal voor een kortstondig effect, maar een langdurig antwoord was veel complexer.”

Op een medische beurs in het Duitse Düsseldorf stootte Bruno op een andullatiematras. “De werking beroept zich op de Nobelprijs voor geneeskunde van 2021. Hier werd aangetoond dat mechanische en thermische stimuli kunnen gecapteerd worden door een eiwit in de cel. Dit kan op zijn beurt leiden tot chronische pijnvermindering.”

“Slaap is een van de sleutelfactoren voor jouw gezondheid. Een mens kan zelfs langer zonder water of voeding dan zonder slaap”

“Concreet gaat het om een lage en steeds veranderende vibratietechniek. Zo krijgt je lichaam de kans niet om aan de trillingen te wennen en verliest het zijn effectiviteit niet. Het resultaat is een erg ontspannend gevoel dat vooral bij rugpijn en slaapproblemen resultaten boekt.”

Toen zijn eigen vader dankzij de matras opnieuw pijnvrij door het leven kon, ging er bij Bruno een lichtje branden. “Ik zag mijn vader letterlijk herleven. Zijn dankbaarheid was zó groot. Waarom dan niet die vele andere mensen met rugklachten en slaapmoeilijkheden helpen?”

Slaap als basisbehoefte

Bruno gooide zich op de materie, richtte HHP – Home Health Products – op en liet onder andere aan de KU Leuven, de universiteit van Sevilla en de Vrije Universiteit van Brussel wetenschappelijk onderzoek uitvoeren.

“Bij die laatste hebben we nu zelfs een leerstoel. Mijn doel was om een toestel te ontwikkelen dat voor iedereen betaalbaar is. Slaap is immers een van onze absolute basisbehoeften en een van de sleutelfactoren voor een goeie gezondheid. Een mens kan zelfs langer zonder water of voeding dan zonder slaap. Dat zegt genoeg.”

Zo zag in november vorig jaar de Andufit het levenslicht. “Relaxatietherapie voor elk bed, in alle formaten”, omschrijft Bruno het product. De Andufit is een matras die in alle standaardmaten vervaardigd wordt.

“Die plaats je onder je eigen matras en met een eenvoudige afstandsbediening kies je een programma op eigen maat. We stellen ook een persoonlijk advies op. Zo kan iedereen de Andufit optimaal gebruiken.”

De vibraties zorgen ervoor dat je haast letterlijk in slaap gewiegd wordt, stelt Bruno. “En je diepe slaap wordt ook verlengd, wat op zijn beurt voor extra energie zorgt.”

Suites in Dubai

De verkoop loopt als een trein. “We kunnen de vraag amper bijhouden”, klinkt het. “Mensen met slaapproblemen en rugklachten kloppen bij ons aan, maar ook veel topsporters hebben de heilzame werking van de Andufit ontdekt. De volledige nationale voetbalploeg van Spanje gebruikt al onze matras, net als Cristiano Ronaldo. Het was zijn Portugese kinesitherapeut die bij ons een bestelling plaatste. Toen moesten we toch even met de ogen knipperen.”

“Een jonge kankerpatiënt uit het Gentse liet ons weten dat hij dankzij de Andufit de pijn onder controle kon houden. Zo’n verhalen, dáár doen we het voor”

Al zijn het vooral de getuigenissen van gewone gebruikers die Bruno bijblijven. “Een jonge kankerpatiënt uit het Gentse liet ons weten dat hij dankzij de Andufit de pijn onder controle kon houden. Zo’n verhalen, dáár doen we het voor. We willen mensen helpen. Onze klanten komen uit heel Europa, maar ook uit het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Een nieuw vijfsterrenhotel in Dubai zal de Andufit zelfs standaard in alle suites gebruiken.”

Mondiale standaard

Nu wil Bruno met zijn team een nieuwe doelgroep aanboren: kinderen. “Momenteel werken we aan een prototype dat eind dit jaar klaar moet zijn, in 2024 willen we de Andufit voor de jongsten onder ons op de markt brengen. En op termijn willen we uitgroeien tot de mondiale standaard om elk bed van een zalige nachtrust te voorzien.”

Een Andufit kost 1.285 euro, maar wie eerst twee weken een testfase doorloopt en feedback geeft, betaalt 899 euro. Maandelijks 42 euro renteloos afbetalen is eveneens mogelijk. “Omdat we echt iedereen de kans willen geven om hiervan gebruik te maken”, besluit Bruno Nuyttens.

www.andufit.com