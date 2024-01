Dalende trend in vastgoedmarkt, behalve voor appartementen: “West-Vlaanderen blijft een van de goedkoopste provincies”

Volgens een jaarlijks onderzoek van ERA, de grootste vastgoedmakelaar van België is de afkoeling van de Vlaamse woningmarkt ingezet. Voor het eerst in tien jaar tijd dalen de huisprijzen. Uit het onderzoek bleek ook dat de EPC-waarde een grote invloed heeft op de waarde van de woning.

ERA, de grootste vastgoedmakelaar presenteert samen met de Universiteit Antwerpen begin 2024 hun conclusies van de Vlaamse vastgoedmarkt in de afgelopen jaren. Voor het eerst in tien jaar tijd is de gemiddelde prijs van een huis sinds eind 2022 gedaald met 1,9 procent. Volgens ERA is de afkoeling van de vastgoedmarkt bij deze ingezet. “Die afkoeling is niet alleen zichtbaar in de gemiddelde prijs, maar ook in de gemiddelde verkooptijd. In 2022 stonden huizen gemiddeld 85 dagen te koop, terwijl voor een gelijksoortig pand in 2023 het 103 dagen duurde vooraleer het verkocht werd”, klinkt het bij ERA. De prijs voor een appartement daartegenover ligt gemiddeld wel 1,5 procent hoger dan eind 2022.

West-Vlaanderen blijft samen met Limburg een van de goedkoopste provincies om een woning te kopen. Vlaams-Brabant is voor het vijfde jaar op rij de duurste provincie met ook Leuven als de duurste centrumstad van Vlaanderen. Voor de goedkoopste woning in een centrumstad moet je nog steeds in Roeselare, Genk en Kortrijk zijn. In Roeselare kost eenzelfde soort woning je maar liefst 43 procent minder dan in Leuven. De woningprijzen in een centrumstad blijven over het algemeen wel stijgen, terwijl buiten de stad kopen net een tikkeltje goedkoper is geworden.

EPC-waarde belangrijk

Uit het onderzoek van ERA en UAntwerpen bleek ook dat de EPC-waarde erg belangrijk is en een grote rol speelt op de waarde van een woning. De prijs van woningen met het meest energiezuinige label A en B stegen met anderhalf procent. Woningen met een C of D-waarde bleven ongeveer gelijk en van een woning, die slechts een EPC-waarde van E of F heeft, daalde de prijs 1,6 procent. “Het is duidelijk geworden dat naast de ligging van je woning ook de EPC een belangrijke parameter is geworden om de waarde te gaan bepalen. De verkoopprijs voor een woning met EPC A lag vorig jaar liefst 17,1% hoger dan voor een woning met dezelfde ruimtelijke kenmerken en perceeloppervlakte met EPC D”, luidt het besluit van het onderzoek.