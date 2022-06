Dailey is vierde generatie tuinman op Britse militaire begraafplaatsen: “Fier op onze familiegeschiedenis”

Precies 100 jaar geleden tekende de Britse William ‘Bill’ Boucher zijn arbeidscontract als tuinman bij de Commonwealth War Graves Commission in Ieper. Zijn zoon, kleinzoon en achterkleinzonen volgen zijn voorbeeld. Vier generaties van dezelfde familie die het groen op de ‘Engelsche kerkhoovn’ onderhouden. “Het is voor mij een eer dit werk te mogen doen.”

De Brit William ‘Bill’ Boucher was 17 jaar oud toen hij zich als vrijwilliger meldde bij het Britse leger. “Hij loog over zijn leeftijd want om in dienst te mogen moest je eigenlijk 18 jaar oud zijn”, zegt de Poperingse Dailey Butin (38). Dailey is de achterkleinzoon van William en, net als zijn overgrootvader indertijd, werkt hij als tuinman op de ‘Engelsche kerkhoovn’.

De jonge William werd ingelijfd bij de Territorial Force, een legeronderdeel dat uit vrijwilligers bestond. Het was aanvankelijk niet de bedoeling dat die naar het buitenland trokken. In 1914 was de nood echter zo groot aan gevechtscapaciteit dat de legerleiding besliste om regular troops vanuit India naar de Westhoek en naar Frankrijk te verschepen om die daar in te zetten tegen de Duitsers. Regular troops zijn beroepssoldaten die deel uitmaken van het nationaal leger. De overheid riep de soldaten van de Territorial Force op om zich op te geven voor dienst in India en daar de plaats in te nemen van de naar Europa teruggekeerde militairen. Heel wat vrijwilligers, waaronder ook William, gingen mee op avontuur.

Op mijn 16de wist ik al dat ik op de ‘Engelsche kerkhoovn’ wilde werken

Na twee jaar dienst in India, trok de eenheid van William naar het Midden-Oosten. De vrijwilligers namen deel aan gevechten tegen de Turken, die zich hadden aangesloten bij de Duitsers. Na vier jaar strijd waren de mannen geharde soldaten geworden die heel wat hadden bewezen op het slagveld. “Na een passage in Jeruzalem en na 4,5 jaar dienst ging mijn grootvader terug naar Engeland, waar hij werd geopereerd”, zegt Glynis Garcy (59), de moeder van Dailey en kleindochter van William. “Er zaten granaatscherven in zijn lichaam. Eens hersteld kwam hij naar Ieper om mee te helpen oorlogspuin opruimen. Hij belandde in Poperinge en ging in dienst als tuinier bij de Imperial War Graves Commission, de voorloper van de Commonweath War Graves Commission (CWGC). Precies 100 jaar geleden, op 3 juni 1922 tekende hij zijn contract. Hij bleef er aan de slag tot 1954. Tijdens zijn loopbaan was hij onder meer verantwoordelijk voor de aankoop van de planten.”

Ghandi in India

“Ik heb mijn grootvader nooit gekend”, zegt Glynis. “Toen hij stierf, was ik pas een paar maanden oud. Hij was een beetje een eenzaat. De trauma’s van de oorlog is hij wellicht nooit te boven gekomen. Mijn moeder vertelde wel dat hij Ghandi had gezien in India. Of dat verhaal klopt, weten we niet. Bijzonder is dat hij eigenlijk recht had op het Victoria Cross, net als andere mannen van zijn groep. Hij gaf het ereteken echter terug. Hij vond dat hij dat niet verdiende omdat zijn beste vriend tijdens gevechten was gesneuveld.” Het Victoria Cross is de hoogste Britse militaire onderscheiding. Die teruggeven is heel uitzonderlijk. “Mijn overgrootvader moet dan ook verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt in de oorlog”, zucht zijn achterkleinzoon.

Samuel, de zoon van William en grootoom van Dailey, trad in de voetsporen van zijn vader en werkte vier jaar voor de CWGC, eveneens als tuinman. “Op een bepaald moment prikte hij zich aan een roos en kreeg hij een allergische reactie”, aldus Dailey. “Even werd toen gevreesd voor zijn leven, maar hij krabbelde zich erdoor.” Samuel stierf in november 2012. Ook de vader van Dailey, Donald Butin, werkte op zijn beurt 27 jaar lang op de militaire begraafplaatsen. Hij stierf op 47-jarige leeftijd aan de gevolgen van keelkanker.

Senior Head Gardener

Ondertussen is Dailey al 20 jaar tuinier bij de commissie en schopte hij het tot Senior Head Gardener. Broer Steve heeft zelfs al 24 jaar dienst op de teller staan. “Het was echt mij droom om dit werk te doen”, zegt Dailey. “Toen ik 16 jaar was volgde ik de richting houtbewerking op school. Mijn vader vroeg mij wat ik later zou willen doen. Ik zei dat ik ook naar de ‘Engelshe kerkhoovn’ wou gaan. Mij pa stuurde mij daarop onmiddellijk naar de afdeling tuinbouw. Ik studeerde op een vrijdag af en de maandag daarop was ik al aan het werk. Het is een eer om deze job uit te oefenen. Je krijgt heel veel dankbaarheid terug. Ik ben heel trots op onze familiegeschiedenis. Het zien van de grote cederbomen op Lijssenthoek doet mij nog elke dag iets, want de aanplanting ervan is het werk van mijn overgrootvader.”

Op zaterdag 11 juni organiseert de Commonwealth War Graves Commission een jobdag op Ypres Reservoir Cemetery aan Plumerpark in Ieper.