Dagbladhandel ‘BIB’ wordt ‘Kevin’ en verhuist naar nieuwe locatie

In het centraal gelegen pand in Deerlijk waar vroeger de brasserie-bistro ’t Smoefelhuys was gevestigd, openden Kevin Meyfroid en zijn echtgenote Trisha Wanseele hun gloednieuwe zaak Kevin. De activiteiten van de krantenwinkel werden gevoelig verruimd.

Kevin Meyfroid, rasechte Deerlijknaar met zijn roots in de Vogelwijk, werd begin april 2019 het nieuwe gezicht in dagbladhandel ‘BIB’ in de Hoogstraat in de schaduw van de Sint-Columbakerk. Hij nam de zaak over van Dieter en Heidi De Pessemier-Rogé, die er gedurende drie decennia de vele klanten bedienden en nu zijn uitgeweken naar de Algarve in Portugal. “Ik heb het concept van de winkel toen helemaal behouden”, verduidelijkt Kevin. “Dezelfde naam, dezelfde openingsuren, dezelfde inrichting, hetzelfde aanbod… Ik vond onmiddellijk mijn draai en bouwde de zaak verder uit tot een stevig geheel.”

“Nu zetten we een nieuwe stap. We verlieten de vertrouwde uitvalsbasis in de Hoogstraat en kochten de woning aan in de Harelbekestraat waar vroeger ’t Smoefelhuys was gehuisvest. Een eveneens ideaal gelegen pand dat de jongste weken in een passend kleedje werd gestoken. Omdat er toch nog vaak wat verwarring was omtrent de naam (sommige mensen dachten dat je er ook je bibliotheekboeken kon inwisselen, red.), verdwijnt ‘BIB’ en opteerden we voor ‘Kevin’ als nieuwe naam.”

Sigaren en spirits

“Waarvoor je hier allemaal terecht kan? De vier klassieke pijlers blijven bestaan: pers (kranten, tijdschriften, magazines, puzzelboekjes…), rookwaren, Lotto en wenskaarten voor alle gelegenheden. Ook het gokgedeelte (paarden en alle sportweddenschappen) is een van onze belangrijke activiteiten. We hebben het aanbod verder uitgebreid met enerzijds een sigarenspeciaalzaak en anderzijds een hoekje met allerlei kwaliteitsvolle spirits zoals gin, whisky, cognac, rum en grappa.”

“En omdat we hier toch over meer dan voldoende ruimte beschikken, hebben we ook een aparte verbruikszaal gecreëerd. De klanten kunnen er vanaf januari onder meer terecht voor een lekkere koffie met een stuk gebak of taart. Het sociale contact met de klanten dragen we hoog in het vaandel. We hebben er vier tafeltjes ter beschikking. Het is ook de bedoeling om tegen medio volgend jaar nog een vergaderzaaltje voor verenigingen te realiseren.”

Kevin is gevestigd in de Harelbekestraat 1D en is open van maandag tot vrijdag van 7 uur tot 12.30 uur en van 14 tot 18 uur, op zaterdag van 7.30 uur tot 12.30 uur en van 14 tot 18 uur en op zondag van 9.45 uur tot 12 uur.

