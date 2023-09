Dadizele Onderneemt pakt uit met nieuwe actie

Dadizele Onderneemt pakt uit met een nieuwe actie, ‘Daisel stempelt’, die eind september start tijdens het Weekend van de Klant. “Er schreven 47 enthousiaste handelaars in en we kunnen ook rekenen op twintig sponsors”, zegt Pol Verhelle. “Daardoor komen we uit op een prijzenpot van 2.350 euro aan waardebonnen, geschonken door onze lokale handelaars.”

“Tijdens corona zag je overal de actie Koop Lokaal. Velen herinneren zich die affiches nog wel, hier en daar zie je er zelfs nog een hangen”, zegt Pol Verhelle. “De actie is al enige tijd geleden en daardoor wat uit de aandacht verdwenen.” Dadizele Onderneemt, die als vereniging het ondersteunen van de plaatselijke ondernemers hoog in het vaandel draagt, lanceert daarom een nieuwe lokale actie.

“Naast onze jaarlijkse activiteiten, zoals de Feest- en Avondmarkt op 15 augustus, de kerstmarkt op 22 december en de nieuwjaarsbijeenkomst, wordt deze nieuwe actie aan het lijstje toegevoegd. Daisel stempelt kan je vergelijken met de eindejaarsactie in veel gemeenten, ter ondersteuning van de lokale handelaars. Het voorstel kwam van Tamara Merchie, waarna we gingen brainstormen.”

Geen aankoopbedrag

De actie gaat van start tijdens Weekend van de Klant op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober. “De bedoeling is om de lokale handelaars in de kijker te zetten en mensen aan te sporen om handelszaken in de eigen gemeente wat beter te leren kennen”, vertelt Pol. “We willen de deelname laagdrempelig houden om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken. Er is daarom ook geen aankoopbedrag. Men krijgt een stempel voor om het even wat men koopt. Een stempelkaart is geldig wanneer er vijf stempels van vijf verschillende deelnemende handelaars verzameld zijn.”

De actie loopt tot eind oktober en de trekking van de winnaars van de waardbonnen is voorzien op 15 november. “Om de actie bekend te maken is in heel Dadizele een flyer verdeeld. Er komt ook een affiche bij alle deelnemende handelaars”, zegt Pol. “We lieten 30.000 stempelkaarten drukken.” (EDB)

Meer informatie via www.dadizeleonderneemt.be en op Facebook en Instagram.