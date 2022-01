Crystal brengt sfeer van oosterse bazar naar de stad

Abbas El Ebadi laat zich door een tegenslag niet gauw uit het lood slaan. Ruim twintig jaar geleden kwam hij uit Irak naar België, leerde de taal, volgde een opleiding en ging aan het werk. Toen hij door de coronamaatregelen zijn kebabzaak moest sluiten, begon hij er Crystal, een winkel waar je je in een oosterse bazar waant. Zijn vrouw Fatima ontvangt er de klanten.

Abbas kwam in 1999 in België aan uit Irak en paste zich snel aan aan zijn nieuwe land.

“Ik werd van Brussel naar Oostende gestuurd en ik ben onmiddellijk Nederlands beginnen leren”, vertelt hij. “Ik heb iets meer dan drie jaar in Oostende gewoond en drie jaar in Bredene. In 2007 werd Roeselare mijn nieuwe thuisstad. Ik wilde ook zo snel mogelijk beginnen werken, want profiteren ligt niet in mijn aard. Ik heb natuurlijk gewerkt in bedrijven waar meestal vreemdelingen aan de slag gaan. Ik heb ook in een pluimveeslachterij in Torhout gewerkt. Maar ik kon bij de VDAB een opleiding tot lasser volgen, en ik heb die kans gegrepen. De laatste jaren kon ik daardoor aan de slag in bedrijven in Diksmuide en Kortemark.”

“Ik was ondertussen ook gestart met een voedingswinkel langs de Ardooisesteenweg, en nadat restaurant Hummus in de Jules Lagaelaan de deuren had gesloten, heb ik het pand overgenomen en ben ik er een kebabzaak begonnen. Maar dat is jammer genoeg niet goed afgelopen. Corona sloeg toe en de horeca kreeg rake klappen. Ik heb mijn kebab-zaak moeten sluiten.”

Ogen te kort

“Maar mijn vrouw Fatima en ik zijn optimistisch, en in hetzelfde pand zijn we nu gestart met onze winkel Crystal. Fatima zal de zaak openhouden. In Crystal zul je vol verwondering shoppen: wij verkopen horloges, polshorloges, sieraden, posters, hoofddoeken, vaasjes, koffie- en theeserviezen … Echt waar, je komt ogen te kort om alles te bekijken.”

(PS)