Coronacrisis zorgt voor forse beweging in de winkelstraten in hartje Brugge: “Momentum is er voor nieuwe projecten”

C&A trekt na meer dan vijftig jaar naar een ander pand, Pizza Hut moet haar vaste stek sinds jaren op het Simon Stevinplein verlaten en heel wat panden staan te huur. Er beweegt duidelijk iets in de Brugse handelskern. “Onder meer door de coronacrisis verlagen de eigenaars hun huurprijzen en dat zorgt voor meer zuurstof en kansen”, stelt schepen van Ondernemen Pablo Annys vast.

‘Te huur’, ‘te koop’, ‘over te nemen’ of ‘wij verhuizen’: bij een wandeling door de Brugse handelskern tussen de Markt en ‘t Zand kun je niet naast de vele bordjes op de etalages kijken. We zien het bij kleinere winkels en boetieks, maar ook bij de gevestigde mastodonten is er beweging.

Zo moet Pizza Hut, gevestigd op het Simon Stevinplein sinds halverwege de jaren 80, binnenkort haar pand verlaten zonder direct uitzicht op een nieuwe locatie. De eigenaar heeft andere plannen met het pand en beëindigt de huurovereenkomst. Een flinke streep door de rekening van Pizza Hut, want de vestiging op het Simon Stevinplein was al die jaren erg succesvol, ook al kwamen er de jongste jaren met Bavet en pizza Otomat twee populaire restaurantketens bij. Pizza Hut – met in Brugge ook vestigingen langs de Maalse Steenweg, de Koningin Astridlaan en de Torhoutse Steenweg – zal nu op zoek gaan naar een andere locatie, bij voorkeur in de binnenstad.

C&A verhuist

Wat de grote winkelketens betreft trok het Franse Kiabi eind april vorig jaar al weg uit haar vestiging in de Steenstraat, zonder nog elders terug te keren in de stad. Kiabi vestigde zich nog maar in 2018 in Brugge, toen als eerste Vlaamse vestiging. Het pand stond maandenlang leeg, maar krijgt in de loop van de maand maart een nieuwe huurder met een naam als een klok in de confectiewereld. Na meer dan 50 jaar trekt C&A namelijk weg uit haar locatie in de Steenstraat 29 om te verhuizen naar Steenstraat 73, het voormalige pand van Kiabi dus, naast de Hema. C&A zal er haar klanten kunnen ontvangen in een vernieuwd winkelconcept op twee verdiepingen en ook nog meer centraal in de straat gelegen zijn.

Schepen van Ondernemen Pablo Annys. “Ik denk dat we zeker niet moeten panikeren, integendeel zelfs.” © Davy Coghe

Verder verhuist Vero Moda (Steenstraat 53) naar het pand waar voorheen een vestiging van het in maart vorig jaar failliet verklaarde Pimkie was (Steenstraat 58). Het handelspand Steenstraat 53, waar Vero Moda dus uit weg trekt, staat intussen al te huur.

Momentum

Wordt schepen van Ondernemen Pablo Annys (Vooruit) niet wat nerveus van al die leegstand en die verhuisbewegingen? “Ik denk dat we zeker niet moeten panikeren, integendeel zelfs”, reageert de schepen. “Iedereen voelt aan dat de coronapandemie, die ons voor alle duidelijkheid heel zwaar heeft getroffen, op haar laatste benen loopt. Er komen nieuwe mogelijkheden. Het momentum is daar. Mede door de coronacrisis – waarbij de handelaars het natuurlijk erg moeilijk hadden – hebben er toch een pak eigenaars van handelspanden hun prijzen gevoelig verlaagd. En ze durven ook meedenken met potentiële huurders voor een mooi project. In die zin dat ze bijvoorbeeld een paar maanden huur kwijtschelden tijdens werkzaamheden. Het is dus niet meer te nemen of te laten. En dat is op zich wel een goede evolutie. Er komt meer zuurstof en zo ook meer kansen voor nieuwe projecten.”

“Ik geef wel toe dat er momenteel in de handelskern wel nog iets meer leegstand is dan gebruikelijk en dat we zouden wensen. Volgens de laatste meting van Locatus staat nu 7,5 procent van de handelspanden in de handelskern leeg. Dat zal voor een groot stuk ook nog wel met corona te maken hebben. We zien liever 3 à 4 procent, maar minder mag het ook niet zijn. Anders is er geen dynamiek meer mogelijk. Maar ik wijs er hier toch wel op dat wij met die leegstand van 7,5 procent nog steeds de beste leerling van de klas zijn onder de Vlaamse centrumsteden.”

Pizza Hut moet haar vaste stek sinds jaren op het Simon Stevinplein verlaten. © Davy Coghe

Een blik op de cijfers geeft schepen Annys gelijk. Mechelen volgt op afstand met 9,9 procent en Roeselare, toch bekend voor zijn populaire winkelstraten, kent zelfs een leegstand van liefst 15 procent.

Begeleiding

De schepen wijst ook op het vele werk dat verzet wordt door het Centrummanagement, onder leiding van Ilse Snick, om de handelskern te promoten en versterken. Dit team van vier personen heeft nu sinds enkele maanden een kantoor tussen de winkels in de Smedenstraat, net met de bedoeling om de drempel voor handelaars zo laag mogelijk te houden. Handelaars kunnen er met alle mogelijk vragen met betrekking tot hun zaak terecht en kunnen ook een begeleiding van A tot Z krijgen bij de opstart.

Er is iets meer leegstand dan gebruikelijk en dat we zouden wensen

“En we brengen nu ook twee keer per jaar een gesmaakt shoppingmagazine uit om de troeven van onze stad als winkelstad nog eens extra in de verf zet”, gaat schepen Annys verder. “Brugge is een sterk merk en dat willen we ook zo houden en nog versterken. Interessant om zien was hoe in de zwaardere periodes van de coronacrisis, toen reizen of verdere uitstappen doen niet mogelijk was, de mensen uit onze regio weer meer Brugge zijn ontdekten en leerden appreciëren. Dat willen we natuurlijk vasthouden.”

Naast het magazine is er nog een tweede nieuwigheid. “Er is ook nog onze Business Day, waarvan we een jaarlijkse traditie willen maken. De eerste hielden we in november vorig jaar. We nodigden toen een hele reeks potentiële investeerders en grote maar ook kleinere spelers uit de retailsector uit in het Concertgebouw. We lieten hen kennis maken met de troeven van Brugge. Daarbij gaan we ook echt op pad in de stad en wijzen we hen ook op belangrijke zaken zoals het nieuwe Beurs- en Congrescentrum en de sterk uitgebreide parking onder ‘t Zand die binnenkort wordt geopend. Dat werpt echt zijn vruchten af. Zo kan ik al zeggen dat er een nieuwe invulling is voor het pand dat C&A binnenkort verlaat, maar we mogen de naam nu nog niet verklappen.”

Club Brugge blijft permanent

En voor de Club-supporters is er nog goed nieuws: Club Brugge heeft voor haar ‘city shop’ in de Steenstraat, die opgestart was als pop-up, een vast 3-6-9-contract afgesloten, waardoor het nu een permanente uitbating wordt.