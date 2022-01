Coronacrisis heeft ook invloed op inkomsten van nv Parkeren

Uit het jaarverslag van nv Parkeren blijkt dat zowel de inkomsten uit het parkeren op de openbare weg als op een van de grote parkings serieus zijn gedaald.

Naar jaarlijkse gewoonte stelde nv Parkeren haar jaarverslag voor. Dat omvat de periode tussen september 2020 en augustus 2021. Op regelmatige basis int het personeel van nv Parkeren Roeselare de gelden uit de parkeerautomaten. Dat resulteerde in een bedrag van 427.942,65 euro inclusief btw.

“We merken ook dat er vaak gekozen wordt voor mobiel parkeren”, aldus Philippe Maquestiaux. Bijna 33 procent van de parkeerders in het stadscentrum deed aan sms-parkeren of parkeren via de app van Be-Mobile. “Het aandeel van sms-en app-parkeren blijft groeien. Daardoor ligt het aantal klachten ook hoger dan in het verleden. Sms-parkeren leidt meer dan bij andere parkeerbetalingen tot fouten omdat gebruikers vaak karakters van hun nummerplaat verkeerd overtypen. Ook ervaart het sms-netwerk regelmatig technische storingen.”

Stijging in blauwe zone

In 2020-2021 werden 32.076 retributies uitgeschreven, een stijging van meer dan dertig procent ten opzichte van het vorige werkingsjaar. “Die stijging komt vooral door de uitbreiding van de shop & go-zones. Daarnaast is er ook een duidelijke stijging waar te nemen in de blauwe zone. “1.282 werden geannuleerd. Een op de vier annulaties is van een probleem bij het sms-parkeren. De inkomsten uit de openbare weg daalden het voorbije werkingsjaar respectievelijk met 1,3 procent en 31 procent tegenover 2019-2020 en 2018-2019. De voornaamste reden van de achteruitgang van de inkomsten is de coronapandemie sinds maart 2020.”

Maatregelen

De medewerkers van NV Parkeren controleren ook drie parkings in het centrum van de stad: De Wallenparking, parking De Munt en de Moermanparking. De gerealiseerde inkomsten uit de drie parkings bedroegen 358.993,18 euro in het werkingsjaar 2020-2021.

Parking De Munt leverde het meest op: 168.842,22 euro. “Er is een duidelijke daling merkbaar tegenover de voorgaande werkingsjaren. De inkomsten daalden het voorbije werkingsjaar met respectievelijk 13,9 procent en 34,9 procent ten opzichte van 2019-2020 en 2018-2019. Ook dat heeft te maken met corona en de getroffen maatregelen.