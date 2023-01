Conny Vandendriessche geeft dagelijks bestuur Stella P. uit handen: “Alle vertrouwen in vrouwelijk topduo”

Topondernemer Conny Vandendriessche vertrouwt het dagelijks bestuur van Stella P. toe aan Tessa Dugardin en Julie Desmet. Zij zijn respectievelijk zeven en twee jaar bij de headhunter voor externe bestuurders in raden van advies en bestuur aan de slag. “Tessa en Julie hebben de inhoud en de drive om diversiteit te introduceren bij bedrijven”, aldus Conny. Zij neemt, samen met collega-ondernemer Jos Deslee, de rol op van mentor en bestuurder.

Conny Vandendriessche richtte Stella P. in 2014 op om meer vrouwen in raden van bestuur en advies te loodsen.

“Ik was in mijn carrière vaak de enige vrouw in de boardroom en was ervan overtuigd dat meer vrouwen een verrijking kunnen vormen voor een bedrijf”, legt ze uit. “Vandaag omvat diversiteit meer dan enkel geslacht: het gaat ook om expertise, achtergrond, leeftijd… Dankzij hun ervaring bij Stella P. zitten Tessa en Julie op de speer van die inhoudelijke shift. Ik kan me geen beter duo inbeelden om mijn levenswerk verder te zetten.”

Niet getwijfeld

“Toen Conny de vraag stelde om Stella P. over te nemen, heb ik geen moment getwijfeld”, glundert Tessa Dugardin. “Gewoon omdat ik heel hard geloof in de toegevoegde waarde van een externe bestuurder. In de afgelopen zeven jaar heb ik bij zo’n 200 bedrijven gezien dat dit wérkt. Maar de impact van en de snelheid waarmee bedrijven vandaag het hoofd moeten bieden aan strategische uitdagingen, is gigantisch. Daaruit volgt een nooit geziene war for talent.”

“Dat maakt de nood aan externe, complementaire leden in een raad van bestuur alleen maar acuter – en onze job complexer en boeiender. Want de missie van Stella P. blijft: bestuurders matchen met bedrijven waar ze écht toegevoegde waarde kunnen leveren.”

Zelf zijn co-ceo’s Tessa en Julie ook een top-match, valt te horen. “We zijn allebei dynamisch, gedreven en volgen onze dossiers tot in de puntjes op”, duidt Julie Desmet. “Tessa is extravert en kent de markt door en door. Ik combineer het commerciële met een meer analytisch-operationele insteek: hoe kan ik onze processen optimaliseren zodat we als team nog meer op onze klant kunnen focussen? Daarin schuilt onze complementariteit. Ik heb zelf een verleden in rekrutering en kom uit een ondernemersnest.”

Jos Deslee aan boord

Voor diversiteit binnen Stella P. zelf zorgt Jos Deslee. Als voormalig topman van de textielgroep BekaertDeslee heeft hij het geknipte profiel om, samen met Conny, de twee jonge onderneemsters te coachen. “Tijdens mijn loopbaan was diversiteit in onze bedrijven vanzelfsprekend. Diversiteit is een middel, geen doel op zich. Het is pas als je niet meer in hokjes denkt, dat je diversiteit echt naar waarde kan schatten.”

“Als ondernemer volstaat het niet meer om hard te werken en slim te zijn. Je hebt een betrouwbare externe blik nodig die verder kijkt dan de waan van de dag. Inhoud en kwaliteit in een psychologisch veilige omgeving, dat is de vrouwelijke toets van Stella P. die bedrijven hard nodig hebben. Net daarom schrijf ik graag mee aan dit nieuwe hoofdstuk.”

Stella P. werd in 2014 opgericht door Conny Vandendriessche. Het doel: via externe, onafhankelijke bestuurders meer diversiteit in raden van bestuur en raden van advies brengen. Ondertussen plaatste Stella P. 655 bestuurders, veertig procent van hen zijn vrouwen.