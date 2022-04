Colruyt plaatst eerste mossellijnen in zeeboerderij

Op de zeeboerderij van Colruyt voor de kust van Nieuwpoort liggen de eerste mossellijnen in het water. Dat meldt de supermarktgroep woensdag. In maart kreeg Colruyt nog groen licht om verder te bouwen aan de zeeboerderij na een procedure in kort geding. Tegen 2023 zou de zeeboerderij de eerste Belgische mosselen moeten voortbrengen.

Begin dit jaar gingen de maritieme werken voor de bouw van de zeeboerderij van start. In de eerste plaats werd een veiligheidszone afgebakend rond de kweekzone om te vermijden dat andere zeevarenden in het kweekgebied terechtkomen.

De stad Nieuwpoort wilde de bouw van de zeeboerderij laten stilleggen. Maar na het groen licht van de kortgedingrechter begin maart werden onlangs de eerste mossellijnen geplaatst.

Mosselzaad

De rest van de mossellijnen volgt de komende weken, afhankelijk van de weersomstandigheden. Van zodra de lijnen in het water liggen kan het mosselzaad zich hechten op de touwen en doorgroeien tot volwaardige mosselen. Colruyt Group mikt op 2023 om een eerste volwaardig mosselseizoen mee te pikken en zo voor het eerst Belgische mosselen aan te bieden in haar winkels.

Tijdens de zomer zou de zeeboerderij officieel worden ingehuldigd.