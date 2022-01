Colruyt Group start installatie om mosselen te kweken in de Noordzee

Vandaag is Colruyt Group gestart met de voorbereidende eerste fase van Zeeboerderij Westdiep voor de kust van Nieuwpoort. Daar willen ze Belgische mosselen kweken. Rond de kweekzone werd er een veiligheidsperimeter afgebakend met grote boeien. “Tegen de zomer van 2023 willen we onze eerste Belgische gekweekte mosselen oogsten”, zegt Jeroen Theys, projectleider van Zeeboerderij Westdiep.

Voor de kust van Nieuwpoort zijn boeien uitgelegd om de kweekzone van de Zeeboerderij Westdiep van Colruyt Group af te bakenen. De boeien zijn belangrijk om de zone geografisch af te bakenen op zee en om ook zeevarenden voor de kust van Nieuwpoort de weg te wijzen.

Na de afbakening van de kweek- en veiligheidszone worden de mossellijnen met aquacultuurboeien in het water gelegd.

In een eerste fase zal Colruyt Group slechts het westelijke deel of een kwart van de oppervlakte van zone C benutten. Dit komt overeen met 1 vierkante meter van de 4,5 vierkante meter of 22 procent van de volledige exploitatiezone. Vijftig mossellijnen zullen zo’n 200 ton hangcultuurmosselen opleveren. De groep mikt op 2023 om een eerste volwaardig mosselseizoen mee te pikken en zo voor het eerst Belgische mosselen aan te bieden in haar winkels.

Lokale bedrijven betrekken

“Colruyt Group streeft ernaar om zoveel mogelijk lokale bedrijven te betrekken bij het project om lokaal economische en maatschappelijke meerwaarde te creëren. We zijn dan ook trots dat we voor de plaatsing van de longline installaties, waarop de Belgische mosselen zullen gekweekt worden, mogen rekenen op de uitzonderlijke expertise van GEOxyz uit Zwevegem. We hopen om nog meer KMO’s mee te nemen in ons ambitieus project”, zegt Jonas Goeteyn, projectmanager van Zeeboerderij Westdiep.

© Shutterstock

Colruyt Group blijft actief in dialoog gaan met de verschillende stakeholders van de zeeboerderij en wenst alle belanghebbenden goed te kunnen blijven informeren. Daarom is alle informatie over de vooruitgang van en de activiteiten in de zeeboerderij verzameld op https://seafarm.colruytgroup.com/nl/home/.

Aquacultuur

“Voor Colruyt Group blijft het enorm belangrijk om de partnerschappen aan de kust verder uit te bouwen. We gaan op zoek naar synergiën met verschillende sectoren om van de Belgische maricultuur een succes te maken. Daarom nodigen we economische spelers uit om met ons contact op te nemen indien ze een meerwaarde kunnen betekenen voor ons project. We blijven ook inzetten op onderzoek en innovatie in aquacultuur door een actieve rol op te nemen in (nieuwe) onderzoeksprojecten zoals SYMAPA (synergie aquacultuur en passieve visserij), United (herintroduceren van oesterbanken en oesterkweek in offshore windparken), Blue Marine (broedhuis van zeewier, oester en scampi) in de schoot van de Blauwe Cluster en in een pilootproject in de blue accelerator in Oostende”, besluit Jeroen Theys, bestuurder Zeeboerderij Westdiep.