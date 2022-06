Citymesh uit Oostkamp mag nationaal telecom netwerk uitbouwen: “Telecomprijzen zullen 20 procent dalen”

Het Oostkampse bedrijf Citymesh mag samen met de Roemeense telecomgroep DIGI een nieuw, vierde, nationaal netwerk uitbouwen. Hierin investeren de aandeelhouders van de twee bedrijven enkele honderden miljoenen euro’s. Dankzij die nieuwe opdracht zal Citymesh op termijn voor 500 à 1.000 extra jobs zorgen. “Het is ook goed voor de consument, want de telecomprijzen zullen met 20 procent dalen doordat er een nieuwe speler op de markt komt”, zegt Blankenbergenaar Mitch De Geest, ceo van Citymesh.

Telecomwaakhond BIPT schreef een veiling uit voor de licenties voor radiofrequentiebanden van 2G tot 5G. De bestaande telecomoperatoren Orange, Proximus en Telenet lichtten hun optie om het voor hen gereserveerde spectrum automatisch toegewezen te krijgen mits zij elk 73 miljoen euro betalen. Citymesh deed met succes een bod van ruim 83,3 miljoen euro om zo’n 30MHz duplex aan radiospectrum te kunnen gebruiken.

Consumenten

Citymesh werd opgericht door ceo Mitch De Geest en is gevestigd zich in Oostkamp. Het ambitieuze bedrijf richtte zich tot nu toe enkel op connectiviteit van bedrijven door mobiele netwerken. Met de nieuw verworven licentie wil het bedrijf, dat daarvoor een overeenkomst met een buitenlandse operator sloot, nu ook de consumentenmarkt betreden.

Citymesh realiseerde grootschalige wifi-netwerken voor bioscopen, vakantieparken en campings. “Geen toeval, want ik ben afkomstig van Blankenberge en ik zag hoe de bestaande operatoren daar weinig interesse in hadden. We zijn op die markt gesprongen en van daaruit is ons bedrijf gegroeid. Sindsdien proberen we altijd te kijken naar de markten die de grote spelers links laten liggen. Zo mogen we nu ook alle grote expohallen – van Kortrijk Xpo over Flanders Expo tot de Nekkerhal – tot onze vaste klanten rekenen”, vertelde de ceo eerder aan KW.be.

Kantelpunt

Nu is Mitch De Geest uiteraard zeer blij met het verwerven van de 5-G licentie: “Voor het eerst in 25 jaar is er een noemenswaardige beweging in de Belgische telecommarkt. Die veiling was een kantelpunt, wij kunnen nu als vierde speler een nationaal netwerk uitrollen. Een unieke kans, want anders zat de telecommarkt opnieuw voor twintig jaar vast met dezelfde spelers. Nu zullen wij proberen een verschil te maken, ook qua prijszetting voor de klanten. BIPT berekende dat de komst van een vierde speler een positieve invloed heeft voor de concument. De prijzen zullen met 13 à 20 procent dalen.”

Is Citymesh in staat een kwalitatief nationaal netwerk uit te rollen? Mitch De Geest: “Wij bieden al kwalitatieve oplossingen voor bedrijven en zullen dat blijven doen. Er staan ons heel wat uitdagingen te wachten, met smart cities sensoren. Duurzame energie vergt ook een performante telecom, net als de hulpdiensten en connected cars. Wat het publiek netwerk betreft, gaan we een partnership aan met het Roemeense bedrijf DIGI, dat deel uitmaakt van de Europese telecomgroep RCS&RDS. DIGI heeft al voldoende ervaring opgebouwd met de uitbouw van landelijke netwerken in Roemenië, Spanje, Portugal en Italië.”

Jobs

“Het is een investering van vele honderden miljoenen euro’s. Ons bod van 83,3 miljoen euro voor het verwerven van de licentie is een eerste stap. We moeten 4.000 telecompunten in vijf jaar tijd realiseren, dat zijn er 800 per jaar, om het hele land te kunnen dekken. Om dat financieel aan te kunnen, is er een joint venture opgericht. De aandeelhouders van Citymesh, ons moederbedrijf de IT-groep Cegeka en DIGI zullen hierin participeren en investeren.”

“Hoe dan ook betekent dit project een schaalvergroting voor Citymesh. Onze hoofdzetel blijft in Oostkamp, we zullen onze bedrijfsgebouwen uitbreiden en satellietkantoren op verschillende plekken in België openen. We zullen veel personeel moeten aanwerven.”

“Na de zomer moeten de vijftig huidige vacatures ingevuld zijn. Op termijn willen we 500 à 1.000 mensen aanwerven. Niet alleen telecom ingenieurs, maar ook radioplanners, technici, financiële en administratieve werkkrachten. We hopen in de Brugse regio veel mensen warm te kunnen maken om voor ons te werken en ons te begeleiden in dit nieuwe avontuur”, aldus Mitch De Geest. (MV/SVK)